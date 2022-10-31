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Japonya’da sanayi üretimi Ağustos ayında aylık %3,4 arttı

Pazartesi, 31 Ekim 2022 10:56:45 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Japonya Maliye, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı (METI) tarafından yayınlanan ön verilere göre, ülkenin mevsimsel etkilerden arındırılmış sanayi üretim endeksi bu yılın Ağustos ayında, Temmuz ayına kıyasla %3,4 ve bir önceki yılın aynı ayına kıyasla %5,8 artış gösterdi.

Bununla birlikte söz konusu ayda ülkenin mevsimsel etkilerden arındırılmış demir çelik üretimi aylık %3,4 artış ve yıllık %6,9 düşüş kaydetti. Aynı ayda, demir çelik sevkiyatında aylık %0,8 ve demir çelik stoklarında aylık %0,7 artış gözlendi.

Bakanlığın Üretim Tahmini Raporu’na göre, sanayi üretiminin bu yılın Eylül ayında aylık %2,9 ve Ekim ayında aylık %3,2 artması bekleniyor. Demir-çelik üretiminin ise Eylül ayında aylık %3,2 yükseleceği ve Ekim ayında aylık %1,2 azalacağı tahmin ediliyor.


Etiketler: Japonya Uzak Doğu Üretim 

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