Japonya’da sanayi üretimi 2026’nın Ocak ayında %0,1 artış kaydetti

Japonya Maliye, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı (METI) tarafından yayınlanan ön verilere göre ülkenin mevsimsel etkilerden arındırılmış sanayi üretim endeksi 2026’nın Ocak ayında önceki aya kıyasla %2,2 ve 2025’in aynı ayına kıyasla %2,3 artış gösterdi.

Söz konusu ayda ülkenin mevsimsel etkilerden arındırılmış demir çelik üretimi aylık %1 artış ve yıllık %1,7 düşüş yaşarken, demir çelik sevkiyatında aylık %4,3 artış ve demir çelik stoklarında aylık %0,9 düşüş gözlendi.

Bakanlığın Üretim Tahmini Raporu’na göre sanayi üretiminin Şubat ayında aylık %0,5 ve Mart ayında aylık %2,6 düşüş göstermesi bekleniyor. Demir-çelik üretiminin de Şubat ayında aylık %2,1 artıp Mart ayında aylık %2,3 düşeceği tahmin ediliyor.