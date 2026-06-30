Japonya’da sanayi üretimi 2026’nın Mayıs ayında %0,5 artış kaydetti

Japonya Maliye, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı (METI) tarafından yayınlanan ön verilere göre ülkenin mevsimsel etkilerden arındırılmış sanayi üretim endeksi bu yılın Mayıs ayında Nisan ayına kıyasla %0,5 artış ve 2025 yılının aynı ayına kıyasla %1,7 düşüş gösterdi.

Söz konusu ayda ülkenin mevsimsel etkilerden arındırılmış demir çelik üretimi aylık %1,1 ve yıllık %0,4 artış yaşarken, demir çelik sevkiyatında aylık %2 artış ve demir çelik stoklarında aylık %0,2 düşüş gözlendi.

Bakanlığın Üretim Tahmini Raporu’na göre sanayi üretiminin Haziran ayında aylık %3,7 artması, Temmuz ayında ise aylık yatay seyretmesi bekleniyor. Demir-çelik üretiminin de Haziran ayında aylık %0,6 ve Temmuz ayında aylık %1,6 düşeceği tahmin ediliyor.