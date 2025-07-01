Japonya’da sanayi üretimi 2025’in Mayıs ayında %0,5 yükseldi

Japonya Maliye, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı (METI) tarafından yayınlanan ön verilere göre ülkenin mevsimsel etkilerden arındırılmış sanayi üretim endeksi Mayıs ayında Nisan ayına kıyasla %0,5 artış ve 2024 yılının aynı ayına kıyasla %1,8 düşüş gösterdi.

Söz konusu ayda ülkenin mevsimsel etkilerden arındırılmış demir çelik üretimi aylık %0,1 ve yıllık %2,9 düşüş yaşarken, demir çelik sevkiyatında aylık %3 artış ve demir çelik stoklarında aylık %0,5 düşüş gözlendi.

Bakanlığın Üretim Tahmini Raporu’na göre, sanayi üretiminin Haziran ayında aylık %0,3 artması, Haziran ayında ise aylık %0,7 gerilemesi bekleniyor. Demir-çelik üretiminin de Haziran ayında aylık %1,1 ve Temmuz ayında aylık %1 büyüyeceği tahmin ediliyor.