Japonya’nın araç üretimi ve satışları 2025’te yükseldi

Japonya Otomobil İmalatçıları Birliği’nden (JAMA) alınan verilere göre geçtiğimiz yılın Aralık ayında ülkenin araç üretimi (binek araç, kamyon ve otobüs dahil) yıllık %1,9 artışla 691.156 adet seviyesinde yer aldı. Geçtiğimiz yılın tamamında ülkenin araç üretimi 2024 yılına kıyasla %2,1 artarak 8.410.334 adet oldu.

Aralık ayında ülkede araç satışları yıllık %1,7 artışla 335.459 adet seviyesine çıkarken, satışlar yılın tamamında yıllık %3,2 artışla 4.565.777 adet seviyesinde kaydedildi.

Bununla birlikte araç ihracatı Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına kıyasla %7,8 düşüşle 368.380 adet seviyesinde yer aldı. 2025 yılında ise ülkeden yapılan araç ihracatı yıllık bazda %1 düşüşle 4.172.815 adet oldu.