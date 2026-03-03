 |  Giriş 
Toyota’nın küresel araç üretimi 2026’nın Ocak ayında düştü, satışları arttı

Salı, 03 Mart 2026 11:19:55 (GMT+3)   |   İstanbul

Japonya merkezli otomobil üreticisi Toyota Motor Corporation bu yılın Ocak ayında küresel araç üretiminin yıllık %6 düşüşle 735.097 adet seviyesinde yer aldığını bildirdi. Ocak ayında şirketin yurt içi üretimi yıllık %6,1 düşüşle 249.827 adet olurken, şirketin yurt dışında gerçekleştirdiği üretim yıllık %5,9 düşüşle 485.270 adet seviyesinde kaydedildi.

Toyota’nın küresel araç satışları söz konusu ayda yıllık %4,7 artışla 822.577 adet seviyesinde yer aldı. Buna ek olarak Ocak ayında Toyota’nın yurt içi araç satışları yıllık %2,7 düşüşle 123.065 olurken, araç ihracatı yıllık bazda %6,1 artışla 699.512 adet seviyesinden bildirildi.


