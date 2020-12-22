Japonya’da ham çelik üretimi 2020-21 mali yılında düşüp, sonrasında 90 milyon mt’a çıkacak

Salı, 22 Aralık 2020 12:40:28 (GMT+3) | İstanbul

Japonya Ticaret Bakanlığı’na göre, ülkenin ham çelik üretiminin gelecek yıl Ocak-Mart döneminde yıllık %2,5 düşüşle 23,5 milyon mt olurken, Nisan 2020-Mart 2021 mali yılında yıllık %16 düşüşle 82,5 milyon mt’a gerilemesi bekleniyor. Öte yandan, Japonya Demir ve Çelik Birliği (JISF), ülkenin ham çelik üretiminin 2021-22 mali yılında 90 milyon mt’a yükseleceğini tahmin ediyor.

Söz konusu dönemde, yerel nihai mamul talebinin yıllık %1,5 azalarak 13,95 milyon mt seviyesinde yer alması beklenirken, ihracatın pandeminin etkileri nedeniyle %7,3 düşerek 6,69 milyon mt olacağı tahmin ediliyor. Ancak, ekonomik faaliyetlerin toparlanması nedeniyle ihracatın bir önceki dönemin tahminine kıyasla %10,7 artması bekleniyor. Bununla birlikte, Japonya’da inşaat sektöründen gelen çelik talebinin, pandemiden dolayı sermaye yatırım planları gözden geçirildiğinden Ocak-Mart çeyreğinde yıllık %6,1 düşüşle 4,5 milyon mt olması bekleniyor. Tedarik zincirinde stok yenilemelerinin tamamlanmasıyla imalat sektöründen gelen çelik talebinin yıllık %1,9 düşüşle 6,2 milyon mt’a gerilemesi bekleniyor. Makine sektöründen gelen talebin ise aynı dönemde yıllık %2,9 azalarak 1,09 milyon mt seviyesinde yer alacağı düşünülüyor.