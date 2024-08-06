Japon Yamaha Motor, Tokyo Steel’in düşük karbonlu çelik sacını kullanacak

Japonya merkezli motorlu taşıt üreticisi Yamaha Motor Company, bu yılın Ekim ayından itibaren motosiklet sevkiyatlarında kullanılan kasaların üretiminde hammadde olarak yerel çelik üreticisi Tokyo Steel tarafından tedarik edilecek düşük karbonlu geri dönüştürülmüş çelik sac kullanacağını duyurdu. Tarafların yaptığı denemelerin ardından alınan kararın Japonya motosiklet sektöründe bir ilk olduğuna dikkat çekildi.

Tokyo Steel’in yıkılan binalardan, imhaya ayrılan ev aletlerinden ve hurdaya çıkarılan otomobillerden elde ettiği hurdayı elektrik ark ocağında eriterek geleneksel malzemelere kıyasla karbon salımı daha düşük seviyelerde yer alan çelik sac ürettiği ifade edildi. Söz konusu ürünün Yamaha’nın 2050 yılına kadar karbonsuzlaşma hedefine katkı sağlayacağı dile getirildi. Ayrıca üreticinin ilerleyen dönemde düşük karbonlu çelik sac kullanım kapsamını kademeli olarak artırmayı planladığı da aktarıldı.