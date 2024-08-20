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Japon Sumitomo Corporation Avrupa’nın açık deniz rüzgar enerjisi üretimine katkı sağlayacak

Salı, 20 Ağustos 2024 14:09:39 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Japonya merkezli elektrik hizmetleri şirketi Sumitomo Corporation, Avrupa açık deniz rüzgar enerjisi sektöründeki konumunu güçlendirmek için bir adım attı. Bu kapsamda Sumitomo, zemine sabitlenmiş açık deniz rüzgar enerji santrallerinin temelinde kullanılan monopil veya büyük çaplı çelik boru üretiminde uzmanlaşmış Almanya merkezli EEW Offshore Wind EU Holding’ten (EEW) hisse satın alacağını duyurdu.

Bedelinin açıklanmadığı satın alımın bu yılın sonuna kadar tamamlanmasının beklendiği belirtildi. Böylelikle Sumitomo’nun Avrupa açık deniz rüzgar enerjisi sektöründeki darboğazı ortadan kaldırmak için monopil arzını güvence altına alarak yeşil dönüşüme katkı sağlayacağı ifade edildi.

Avrupa’nın açık deniz rüzgar enerjisi üretiminin 2030 yılına kadar 164 GW ve 2050 yılına kadar 549 GW seviyelerine çıkacağı tahmin ediliyor. Ayrıca 2026 yılına kadar monopil talebinin 2023 yılında kaydedilen yıllık 650.000 mt’a kıyasla 1 milyon mt seviyesini aşacağı öngörülüyor.


Etiketler: Almanya Avrupa Birliği Devralım Karbonsuzlaşma 

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