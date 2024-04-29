Thyssenkrupp Steel %20 hissesini enerji şirketi EPCG’ye devredecek

Pazartesi, 29 Nisan 2024 12:25:05 (GMT+3) | İstanbul

Alman çelik üreticisi Thyssenkrupp, Avrupa’daki bağlı kuruluşu Thyssenkrupp Steel’in %20 hissesini Çek Cumhuriyeti merkezli enerji şirketi EP Corporate Group’a (EPCG) satmayı kabul ettiğini duyurdu.

Satış işleminin bu yıl içerisinde tamamlanması beklenirken taraflar satış bedelini paylaşmadı. Öte yandan Thyssenkrupp, yarı yarıya ortak girişim kurma amacıyla EPCG’nin, %30 hisse daha satın alması seçeneğinin değerlendirildiğini ifade etti.

Anlaşma kapsamında EPCG’nin, hidrojen, yeşil elektrik ve diğer enerji emtialarının arzını sağlayacağı belirtildi. Avrupa’da enerji üretim kapasitesi şu an yaklaşık 22 gigavat seviyesinde yer alan şirketin, 2030 yılına kadar Almanya’da 8 gigavatlık yenilenebilir enerji tesisi inşa etmeyi planladığı öğrenildi. Bununla birlikte EPCG’nin gerekli olması halinde Duisburg tesisine çelik üretimine yönelik ilave yeşil elektrik, hidrojen ve başlangıç için doğal gaz tedarik edebileceği de vurgulandı.

Thyssenkrupp, söz konusu hamlenin çelik sektörünün karbonsuzlaşmasına katkı sağlayacağını belirtiyor.