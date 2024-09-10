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Japon Maruichi Steel Pipe yerel yapısal çelik üreticisini devraldı

Salı, 10 Eylül 2024 11:33:59 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Japonya merkezli Maruichi Steel Pipe Co., Ltd., Minori No. 3 Investment Limited Partnership’in yerel çelik üreticisi Sato Mold Steel Works’te bulunan tüm hisselerini satın alma kararı aldığını duyurdu. Gizlilik anlaşması sebebiyle satın alma bedeli paylaşılmazken sürecin 1 Ekim tarihine kadar tamamlanmasının planlandığı ifade edildi.

Yapısal çelik ürünleri üretiminde uzmanlaşmış Sato’nun ürünleri yüzeyi işlenmiş sacdan üretiliyor ve lojistik depoları ile üretim tesislerinin inşasının yanı sıra diğer uygulamalarda sıklıkla kullanılıyor.

Maruichi Steel Pipe, ilerleyen zamanlarda bu uygulamalarda söz konusu ürünlere yönelik talebin artmasını beklediğini dile getirdi.


Etiketler: Japonya Uzak Doğu Çelik Üretimi Devralım & Birleşme 

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