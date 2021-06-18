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Jangada sondaj çalışmalarının ardından vanadyum üretim potansiyeli konusunda iyimser

Cuma, 18 Haziran 2021 11:35:35 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

İngiltere merkezli Jangada Mines, Brezilya’nın Ceará eyaletinde yer alan Pitombeiras sahasının üretim potansiyeline yönelik iyimser görüşlerini bildirdi.

Sondaj çalışmalarının ardından yapılan çalışmada sekiz alan belirlendiği söylendi. SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere, şirket, 2022 yılında üretime başlamayı hedefliyor.

Jangada tarafından yapılan basın açıklamasında, “Jangada olarak, toplamda 10 milyon mt hammadde kaynağının alanını belirleme hedefi koyduk,” sözlerine yer verildi.

Ayrıca, Pitombeiras projesinin, kârlı bir %62-65 tenörlü konsantre ferrovanadyum üreticisi olmasını sağlaması için güçlü bir ekonomisi ve mükemmel bir potansiyeli olduğu belirtildi.


Etiketler: Brezilya  madencilik  Güney Amerika  |  benzer haberler »


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