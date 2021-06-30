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Jangada Brezilya’daki vanadyum projesi için deneme ruhsatı aldı

Çarşamba, 30 Haziran 2021 10:01:00 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

İngiltere merkezli Jangada Mines, Brezilya’nın Ceará eyaletinde yer alan Pitombeiras vanadyum projesi için deneme ruhsatı aldığını açıkladı.

Brezilya Ulusal Madencilik Kurumu’nun verdiği ruhsatla birlikte Jangada, yıllık 300.000 mt ferrovanadyum çıkarabilecek.

Jangada’nın Yönetim Kurulu Başkanı Brian McMaster konuya ilişkin, “Maden kaynaklarını genişletmiş ve Ön Ekonomik Değerlendirmeyi (PEA) güncellemişken, deneme ruhsatı, hızlı tatbik yöntemimize önemli bir aşama sağlamış oldu,” dedi.

Şirket, deneme ruhsatıyla birlikte arazinin açık maden ocağını kullanarak ferrovanadyum çıkarmayı amaçladığını belirtti.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, “Bu aşamada, Pitombeiras PEA, manyetit konsantresinin satışı için doğrudan beslemeye uygun demir cevheri faaliyetlerine odaklanmış bulunuyor. Aldığımız deneme ruhsatı kapsamında, hidrolik ekskavatör, ön yükleyici, 30 tonluk nakliye kamyonu, döner sondaj ve yardımcı ekipmanlar kullanarak açık maden ocakçılığında deneme faaliyetlere başlayabiliriz,” sözlerine yer verildi.


Etiketler: Güney Amerika  madencilik  Brezilya  |  benzer haberler »


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