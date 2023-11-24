İthalatta KDV indirim hakkı kaldırıldı

Cuma, 24 Kasım 2023 14:51:35 (GMT+3) | İstanbul

Resmi Gazete’de yayımlanan açıklamaya göre, ithalatta gözetim ve korunma önlemi uygulamaları kapsamında hesaplanan katma değer vergisi (KDV) indirim hakkının kaldırılmasına karar verildi.

Buna göre ithal ürünlere ilişkin gümrük beyannamelerinde beyan edilen ve belgelenemeyen tutarlar ile bu tutarlar nedeniyle doğan ve KDV matrahına dahil edilen her türlü vergi, resim, harç ve paylar dolayısıyla ödenen KDV indirim hakkı kaldırıldı.

Ayrıca gümrük vergisi veya ek mali mükellefiyetler, ithalatta haksız rekabetin önlenmesi amacıyla uygulanan antidamping vergisi ve telafi edici vergiler nedeniyle ortaya çıkan ve KDV matrahına dahil edilen her türlü vergi, resim, harç ve paylar dolayısıyla ödenen KDV indirim hakkının da kaldırılmasına karar verildi.