İtalya’nın ham çelik üretimi Şubat ayında %3,9 düştü

İtalya Çelik Üreticileri Birliği tarafından yayımlanan verilere göre, toplam ham çelik üretimi bu yılın Şubat ayında yıllık %3,9 düşüşle 1,8 milyon mt seviyesinde yer aldı. Öte yandan yılın ilk iki ayında ham çelik üretimi %0,5 yükseldi.
|
2024
|
Ham çelik üretimi
|
Ay
|
000/mt
|
Yıllık değişim
|
000/mt
|
Yıllık değişim
|
Ocak
|
1.644
|
%5,9
|
1.644
|
%5,9
|
Şubat
|
1.823
|
-%3,9
|
3.467
|
%0,5
Uzun ve yassı mamul üretimlerine bakıldığında, söz konusu ayda uzun mamul üretimi yıllık %0,9 artışla 1,1 milyon mt seviyesinde kaydedilirken yılın ilk iki ayında %4,6 artış gösterdi.
Şubat ayında yassı mamul üretimi yıllık %16,7 düşüşle 676.000 milyon mt oldu. Yılın ilk iki ayında ise yassı mamul üretimi %6,3 düşüş kaydetti.