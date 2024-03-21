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İtalya’nın ham çelik üretimi Şubat ayında %3,9 düştü

Perşembe, 21 Mart 2024 14:30:12 (GMT+3)   |   Brescia
       

İtalya Çelik Üreticileri Birliği tarafından yayımlanan verilere göre, toplam ham çelik üretimi bu yılın Şubat ayında yıllık %3,9 düşüşle 1,8 milyon mt seviyesinde yer aldı. Öte yandan yılın ilk iki ayında ham çelik üretimi %0,5 yükseldi.

2024  

Ham çelik üretimi  

Ay  

000/mt  

Yıllık değişim 

000/mt  

Yıllık değişim 

Ocak  

1.644

%5,9

1.644

%5,9

Şubat  

1.823

-%3,9

3.467

%0,5

Uzun ve yassı mamul üretimlerine bakıldığında, söz konusu ayda uzun mamul üretimi yıllık %0,9 artışla 1,1 milyon mt seviyesinde kaydedilirken yılın ilk iki ayında %4,6 artış gösterdi.

Şubat ayında yassı mamul üretimi yıllık %16,7 düşüşle 676.000 milyon mt oldu. Yılın ilk iki ayında ise yassı mamul üretimi %6,3 düşüş kaydetti.


Etiketler: Ham Çelik İtalya Avrupa Birliği Çelik Üretimi 

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