İtalya’nın ham çelik üretimi Şubat ayında %3,9 düştü

Perşembe, 21 Mart 2024 14:30:12 (GMT+3) | Brescia

İtalya Çelik Üreticileri Birliği tarafından yayımlanan verilere göre, toplam ham çelik üretimi bu yılın Şubat ayında yıllık %3,9 düşüşle 1,8 milyon mt seviyesinde yer aldı. Öte yandan yılın ilk iki ayında ham çelik üretimi %0,5 yükseldi.

2024 Ham çelik üretimi Ay 000/mt Yıllık değişim 000/mt Yıllık değişim Ocak 1.644 %5,9 1.644 %5,9 Şubat 1.823 -%3,9 3.467 %0,5

Uzun ve yassı mamul üretimlerine bakıldığında, söz konusu ayda uzun mamul üretimi yıllık %0,9 artışla 1,1 milyon mt seviyesinde kaydedilirken yılın ilk iki ayında %4,6 artış gösterdi.

Şubat ayında yassı mamul üretimi yıllık %16,7 düşüşle 676.000 milyon mt oldu. Yılın ilk iki ayında ise yassı mamul üretimi %6,3 düşüş kaydetti.