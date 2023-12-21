İtalya’nın ham çelik üretimi Kasım ayında %1,3 arttı

Perşembe, 21 Aralık 2023 10:35:14 (GMT+3) | Brescia

İtalya Çelik Üreticileri Birliği tarafından yayımlanan verilere göre, toplam ham çelik üretimi bu yılın Kasm ayında yıllık %1,3 artışla 1,88 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Öte yandan yılın ilk 11 ayında da toplam ham çelik üretimi yıllık %3 düşerek 19,75 milyon mt seviyesine indi.

2023 Ham çelik üretimi Ay 000/mt Ay 000/mt Ay Ocak 1.553 -14,7% 1.553 -14,7% Şubat 1.897 -7,3% 3.450 -10,8% Mart 2.189 +3% 5.639 -5,9% Nisan 1.903 -12% 7.542 -7,5% Mayıs 1.995 -9,5% 9.537 -7,9% Haziran 1.908 +0,7% 11.445 -6.6% Temmuz 1.753 +9,2% 13.198 -4,8% Ağustos 820 +9,2% 14.018 -4% Eylül 1.956 +4,4% 15.973 -3,1% Ekim 1.928 -4,4% 17.866 -3,4% Kasım 1.880 +1,3% 19.749 -3%

Uzun ve yassı mamul üretimlerine bakıldığında, söz konusu ayda uzun mamul üretimi yıllık %0,1 düşüşle 1,10 milyon mt ve yassı mamul üretimi de yıllık %15,4 artışla 848.000 mt seviyelerinde kaydedildi.

Ocak-Kasım döneminde uzun mamul üretimi yıllık %3,3 düşüşle 10,99 milyon mt ve yassı mamul üretimi yıllık %0,2 artışla 8,93 milyon mt oldu.