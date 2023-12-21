İtalya’nın ham çelik üretimi Kasım ayında %1,3 arttı

İtalya Çelik Üreticileri Birliği tarafından yayımlanan verilere göre, toplam ham çelik üretimi bu yılın Kasm ayında yıllık %1,3 artışla 1,88 milyon mt seviyesinde yer aldı.
Öte yandan yılın ilk 11 ayında da toplam ham çelik üretimi yıllık %3 düşerek 19,75 milyon mt seviyesine indi.
|
2023
|
Ham çelik üretimi
|
Ay
|
000/mt
|
Ay
|
000/mt
|
Ay
|
Ocak
|
1.553
|
-14,7%
|
1.553
|
-14,7%
|
Şubat
|
1.897
|
-7,3%
|
3.450
|
-10,8%
|
Mart
|
2.189
|
+3%
|
5.639
|
-5,9%
|
Nisan
|
1.903
|
-12%
|
7.542
|
-7,5%
|
Mayıs
|
1.995
|
-9,5%
|
9.537
|
-7,9%
|
Haziran
|
1.908
|
+0,7%
|
11.445
|
-6.6%
|
Temmuz
|
1.753
|
+9,2%
|
13.198
|
-4,8%
|
Ağustos
|
820
|
+9,2%
|
14.018
|
-4%
|
Eylül
|
1.956
|
+4,4%
|
15.973
|
-3,1%
|
Ekim
|
1.928
|
-4,4%
|
17.866
|
-3,4%
|
Kasım
|
1.880
|
+1,3%
|
19.749
|
-3%
Uzun ve yassı mamul üretimlerine bakıldığında, söz konusu ayda uzun mamul üretimi yıllık %0,1 düşüşle 1,10 milyon mt ve yassı mamul üretimi de yıllık %15,4 artışla 848.000 mt seviyelerinde kaydedildi.
Ocak-Kasım döneminde uzun mamul üretimi yıllık %3,3 düşüşle 10,99 milyon mt ve yassı mamul üretimi yıllık %0,2 artışla 8,93 milyon mt oldu.