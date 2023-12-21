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İtalya’nın ham çelik üretimi Kasım ayında %1,3 arttı

Perşembe, 21 Aralık 2023 10:35:14 (GMT+3)   |   Brescia
       

İtalya Çelik Üreticileri Birliği tarafından yayımlanan verilere göre, toplam ham çelik üretimi bu yılın Kasm ayında yıllık %1,3 artışla 1,88 milyon mt seviyesinde yer aldı. 

Öte yandan yılın ilk 11 ayında da toplam ham çelik üretimi yıllık %3 düşerek 19,75 milyon mt seviyesine indi. 

2023 

Ham çelik üretimi 

Ay 

000/mt 

Ay 

000/mt 

Ay 

Ocak 

1.553 

-14,7% 

1.553 

-14,7% 

Şubat 

1.897 

-7,3% 

3.450 

-10,8% 

Mart 

2.189 

+3% 

5.639 

-5,9% 

Nisan 

1.903 

-12% 

7.542 

-7,5% 

Mayıs 

1.995 

-9,5% 

9.537 

-7,9% 

Haziran 

1.908 

+0,7% 

11.445 

-6.6%

Temmuz 

1.753 

+9,2% 

13.198 

-4,8% 

Ağustos 

820 

+9,2% 

14.018 

-4% 

Eylül 

1.956  

+4,4%  

15.973  

-3,1%  

Ekim 

1.928  

-4,4%  

17.866  

-3,4%  

Kasım 

1.880  

+1,3%  

19.749

-3%  

Uzun ve yassı mamul üretimlerine bakıldığında, söz konusu ayda uzun mamul üretimi yıllık %0,1 düşüşle 1,10 milyon mt ve yassı mamul üretimi de yıllık %15,4 artışla 848.000 mt seviyelerinde kaydedildi.  

Ocak-Kasım döneminde uzun mamul üretimi yıllık %3,3 düşüşle 10,99 milyon mt ve yassı mamul üretimi yıllık %0,2 artışla 8,93 milyon mt oldu. 


Etiketler: Ham Çelik İtalya Avrupa Birliği Çelik Üretimi 

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