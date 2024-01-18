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İtalya’nın ham çelik üretimi Aralık ayında %6,5 arttı

Perşembe, 18 Ocak 2024 13:35:51 (GMT+3)   |   Brescia
       

İtalya Çelik Üreticileri Birliği tarafından yayımlanan verilere göre, toplam ham çelik üretimi geçtiğimiz yılın Aralık ayında yıllık %6,5 artışla 1,3 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Öte yandan 2023 yılında toplam ham çelik üretimi yıllık %2,5 düşerek 21,1 milyon mt seviyesinde kaydedildi.  

2023  

Ham çelik üretimi  

Ay  

000/mt  

Yıllık değişim 

000/mt  

Yıllık değişim 

Ocak  

1.553     

-14,7%     

1.553     

-14,7%     

Şubat  

1.897     

-7,3%     

3.450     

-10,8%     

Mart  

2.189     

3%     

5.639     

-5,9%     

Nisan  

1.903     

-12%     

7.542     

-7,5%     

Mayıs  

1.991     

-9,7%     

9.533     

-8%     

Haziran  

1.910     

0,8%     

11.443     

-6,6%     

Temmuz  

1.754     

9,3%     

13.197     

-4,8%     

Ağustos  

785     

4,5%     

13.982     

-4,3%     

Eylül  

1.956     

4,4%     

15.941   

-3,3%     

Ekim  

1.928     

-4,4%     

17.866     

-3,4%     

Kasım 

1.880   

1,3%   

19.749   

-3%   

Aralık 

1.326   

6,5%   

21.061   

-2,5%   

Uzun ve yassı mamul üretimlerine bakıldığında, söz konusu ayda uzun mamul üretimi yıllık %5 artışla 694.000 mt ve yassı mamul üretimi de yıllık %3,9 düşüşle 615.000 mt seviyelerinde kaydedildi.   

2023 yılında uzun mamul üretimi yıllık %2,9 düşüşle 11,7 milyon mt ve yassı mamul üretimi yıllık %0,1 düşüşle 9,5 milyon mt oldu.


Etiketler: Ham Çelik İtalya Avrupa Birliği Çelik Üretimi 

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