İtalya’nın ham çelik üretimi Aralık ayında %6,5 arttı

Perşembe, 18 Ocak 2024 13:35:51 (GMT+3) | Brescia

İtalya Çelik Üreticileri Birliği tarafından yayımlanan verilere göre, toplam ham çelik üretimi geçtiğimiz yılın Aralık ayında yıllık %6,5 artışla 1,3 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Öte yandan 2023 yılında toplam ham çelik üretimi yıllık %2,5 düşerek 21,1 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

2023 Ham çelik üretimi Ay 000/mt Yıllık değişim 000/mt Yıllık değişim Ocak 1.553 -14,7% 1.553 -14,7% Şubat 1.897 -7,3% 3.450 -10,8% Mart 2.189 3% 5.639 -5,9% Nisan 1.903 -12% 7.542 -7,5% Mayıs 1.991 -9,7% 9.533 -8% Haziran 1.910 0,8% 11.443 -6,6% Temmuz 1.754 9,3% 13.197 -4,8% Ağustos 785 4,5% 13.982 -4,3% Eylül 1.956 4,4% 15.941 -3,3% Ekim 1.928 -4,4% 17.866 -3,4% Kasım 1.880 1,3% 19.749 -3% Aralık 1.326 6,5% 21.061 -2,5%

Uzun ve yassı mamul üretimlerine bakıldığında, söz konusu ayda uzun mamul üretimi yıllık %5 artışla 694.000 mt ve yassı mamul üretimi de yıllık %3,9 düşüşle 615.000 mt seviyelerinde kaydedildi.

2023 yılında uzun mamul üretimi yıllık %2,9 düşüşle 11,7 milyon mt ve yassı mamul üretimi yıllık %0,1 düşüşle 9,5 milyon mt oldu.