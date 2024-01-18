İtalya’nın ham çelik üretimi Aralık ayında %6,5 arttı

İtalya Çelik Üreticileri Birliği tarafından yayımlanan verilere göre, toplam ham çelik üretimi geçtiğimiz yılın Aralık ayında yıllık %6,5 artışla 1,3 milyon mt seviyesinde yer aldı.
Öte yandan 2023 yılında toplam ham çelik üretimi yıllık %2,5 düşerek 21,1 milyon mt seviyesinde kaydedildi.
|
2023
|
Ham çelik üretimi
|
Ay
|
000/mt
|
Yıllık değişim
|
000/mt
|
Yıllık değişim
|
Ocak
|
1.553
|
-14,7%
|
1.553
|
-14,7%
|
Şubat
|
1.897
|
-7,3%
|
3.450
|
-10,8%
|
Mart
|
2.189
|
3%
|
5.639
|
-5,9%
|
Nisan
|
1.903
|
-12%
|
7.542
|
-7,5%
|
Mayıs
|
1.991
|
-9,7%
|
9.533
|
-8%
|
Haziran
|
1.910
|
0,8%
|
11.443
|
-6,6%
|
Temmuz
|
1.754
|
9,3%
|
13.197
|
-4,8%
|
Ağustos
|
785
|
4,5%
|
13.982
|
-4,3%
|
Eylül
|
1.956
|
4,4%
|
15.941
|
-3,3%
|
Ekim
|
1.928
|
-4,4%
|
17.866
|
-3,4%
|
Kasım
|
1.880
|
1,3%
|
19.749
|
-3%
|
Aralık
|
1.326
|
6,5%
|
21.061
|
-2,5%
Uzun ve yassı mamul üretimlerine bakıldığında, söz konusu ayda uzun mamul üretimi yıllık %5 artışla 694.000 mt ve yassı mamul üretimi de yıllık %3,9 düşüşle 615.000 mt seviyelerinde kaydedildi.
2023 yılında uzun mamul üretimi yıllık %2,9 düşüşle 11,7 milyon mt ve yassı mamul üretimi yıllık %0,1 düşüşle 9,5 milyon mt oldu.