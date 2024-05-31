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İtalyan Marcegaglia Ascometal’in Fransa’daki üretim sahasını devraldı

Cuma, 31 Mayıs 2024 16:34:41 (GMT+3)   |   Brescia
       

İtalyan çelik üreticisi Marcegaglia Group, Ascometal’in Fos-sur-Mer’deki üretim sahasını devralarak Fransa piyasasındaki konumunu güçlendirdiğini ve tesisin isminin ‘Marcegaglia Fos-sur-Mer’ olarak değiştirildiğini duyurdu.

Proje için yaklaşık 600 milyon € sermaye harcaması yapacağını belirten şirket, elektrik ark ocağının üretim kapasitesinin 1-1,2 milyon mt seviyesine çıkarılacağını ifade etti. Ayrıca sürekli slab döküm ünitesi ve son teknoloji sıcak haddehane kurulumuyla toplam üretim kapasitesinin 1,6-2 milyon mt’a ulaşacağını aktardı. Fos-sur-Mer sahası Marcegaglia’nın çelik ihtiyacının yaklaşık %30’unu karşılamanın yanı sıra verimli ve sürdürülebilir üretim yöntemleri kullanacak.

Antonio ve Emma Marcegaglia tarafından yapılan açıklamada, “Söz konusu devralım, değer zincirinin üretimimize entegre edilmesi bakımından önemli. Ayrıca Marsilya limanı, hammadde ve lojistik faaliyetler açısından da stratejik bir öneme sahip. Dönüşüm projesi ve yenilikçi teknolojiler sayesinde Fos-sur-Mer sahası, şirketimizin en önemli varlıklarından biri haline gelecek. Bununla birlikte hurda ve doğrudan indirgemiş demir kullanılarak üretilen çelik sayesinde sera gazı salımımızı %80 azaltabileceğiz,” ifadelerini kullandı.


Etiketler: Avrupa Birliği Çelik Üretimi Devralım 

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