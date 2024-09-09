İsviçreli H2 Energy Almanya’daki sanayi bölgelerine yeşil hidrojen tedarik etmeyi planlıyor

İsviçre merkezli geniş ölçekli yeşil hidrojen ekosistemleri üreticisi H2 Energy Group AG ve Almanya merkezli iletim sistemi operatörü ONTRAS Gastransport GmbH (ONTRAS), Avrupa’nın hidrojen girişimi kapsamında yeşil hidrojen ağı oluşturmaya yönelik teknik ve ticari gerekliliklerin belirlenmesi amacıyla iş birliği yapacaklarını duyurdu.

Taraflar, ONTRAS’ın gaz taşımacılığındaki geniş deneyiminden faydalanarak H2 Energy’nin Danimarka’da inşa edeceği 1 GW kapasiteli tesisinden yeşil hidrojeni Almanya’nın hidrojen ağı ve ONTRAS’ın Green Octopus boru hattı üzerinden Salzgitter, Berlin, Eisenhüttenstadt, Magdeburg ve Leipzig-Halle’deki sanayi bölgelerine taşımanın yollarını araştıracak.

İş birliğinin çelik ve enerji üretimi gibi emisyonların azaltılması zor olan sektörlerin karbonsuzlaşma çalışmalarını desteklemesi hedefleniyor.

H2 Energy Europe CEO’su Cyril Cabanes, “ONTRAS ile kurduğumuz ortaklık sayesinde sanayi sektörlerinin sürdürülebilir enerji çözümlerine yönelik artan talebini karşılamak için gerekli hidrojen altyapısını genişletebileceğiz. Danimarka’da gerçekleştirmeyi planladığımız 1 GW kapasiteli yeşil hidrojen üretim tesisini ONTRAS’ın Almanya’daki gaz taşıma hattı ile birleştirerek Avrupa genelinde entegre ve güvenilir hidrojen ekonomisi oluşturma çalışmalarına katkı sağlamayı planlıyoruz,” dedi.