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Vattenfall Almanya'daki güneş enerjisi santralinde SSAB Zero çeliği kullanarak karbon emisyonunu %67 azalttı

Perşembe, 12 Kasım 2026 11:24:49 (GMT+3)   |   İstanbul

İsveçli enerji şirketi Vattenfall, Almanya'daki Juliusburg/Krukow güneş enerjisi santralinde güneş panellerinin montaj yapılarında İsveçli çelik üreticisi SSAB tarafından tedarik edilen düşük emisyonlu çelik kullandığını ve böylece söz konusu yapılar ile bunların tedarik zincirinden kaynaklanan karbon emisyonunu geleneksel çeliğe kıyasla %67 azalttığını açıkladı.

Almanya'nın Schleswig-Holstein eyaletinde yer alan 80 MW kapasiteli güneş enerjisi santrali, 2026 yılının yaz aylarında devreye alındı. Vattenfall, projenin Krukow bölümündeki güneş panellerinin alt taşıyıcı yapıları için SSAB Zero çeliğini tercih etti.

SSAB Zero çeliği karbon emisyonlarında %67 azalma sağlıyor

Vattenfall'a göre montaj yapıları, SSAB tarafından fosil yakıt kullanılmadan üretilen elektrikle geri dönüştürülmüş çelikten imal ediliyor. Şirket, teknik değerlendirmelerin SSAB Zero çeliğinin geleneksel çelikle aynı dayanıklılık ve kaliteyi sunduğunu gösterdiğini, söz konusu malzemenin kullanımından kaynaklanan finansal etkinin ise sürdürülebilirlik açısından sağladığı faydalarla karşılaştırıldığında makul bulunduğunu belirtti.

Vattenfall, güneş enerjisi santrallerinin inşasında düşük emisyonlu malzemeler kullanılmasının, inşaat aşamasında ve tedarik zinciri genelinde ortaya çıkan emisyonlar da dahil olmak üzere yenilenebilir enerji projeleriyle bağlantılı emisyonları azaltmaya yönelik çalışmalarının bir parçası olduğunu ifade etti.

Güneş enerjisi santralinin yılda 80 GWh'a kadar elektrik üretmesi bekleniyor

Juliusburg/Krukow güneş enerjisi santrali, 80 MWp nominal kapasiteye sahip. Vattenfall'a göre tesis, yılda 80 GWh'a kadar fosil yakıt kullanılmadan üretilen elektrik sağlayabiliyor.

Öte yandan Vattenfall, İngiltere'deki Clashindarroch II karasal rüzgâr enerjisi santrali ve Almanya'nın Kuzey Denizi'ndeki Nordlicht açık deniz rüzgâr enerjisi santralleri kümesi de dahil olmak üzere diğer yenilenebilir enerji projelerinde de düşük emisyonlu çelik kullandığını belirtti.

SSAB ise güneş enerjisi santralinde SSAB Zero çeliğinin kullanılmasının, geleneksel çeliğin performans ve kalitesinden ödün verilmeden düşük emisyonlu malzemelerin yenilenebilir enerji altyapısına nasıl entegre edilebileceğini gösterdiğini ifade etti.

Etiketler: Avrupa Birliği Karbonsuzlaşma 
DamlaTükenmez
Damla Tükenmez
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

Kocaeli Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezunum. 2020 yılından bu yana demir çelik sektörüne ilişkin içerik üreticiliği yapıyorum. SteelOrbis bünyesinde başta AB ve İngiltere'nin vergi, mevzuat değişiklikleri ile kota kullanımlarının yanı sıra Türkiye çelik sektöründeki birliklerin açıklamaları ve görüşleri başta olmak üzere birçok konuda sektörel haberler yazıyorum.

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