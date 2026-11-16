Avrupa Birliği Konseyi ve Avrupa Parlamentosu, sanayinin rekabet gücünü artırmak ve karbon kaçağı riskini azaltmak amacıyla AB Emisyon Ticaret Sistemi (ETS) kapsamında enerji yoğun sektörlere 2026-2030 döneminde sağlanacak ücretsiz karbon tahsisatlarının artırılması konusunda ön anlaşmaya vardı.

Anlaşmanın, ETS kapsamında ücretsiz emisyon tahsisatları enerji tüketimleri esas alınarak ısı ve yakıt referans değerlerine göre hesaplanan sanayi tesislerini kapsadığı belirtildi. Revizyonla birlikte sanayinin karbonsuzlaştırılmasına yönelik teşviklerin korunmasının ve enerji yoğun sektörler üzerindeki maliyet baskılarının hafifletilmesinin amaçlandığı ifade edildi.

2026-2030 döneminde yaklaşık 121 milyon ücretsiz tahsisat sağlanacak

Ön anlaşma kapsamında AB'nin, karbon kaçağı riskine maruz kalan sanayi sektörlerine toplam yaklaşık 121 milyon ücretsiz emisyon tahsisatı sağlayacağı aktarıldı. Avrupa Komisyonu tarafından sunulan ilk teklifte mevcut ETS kuralları kapsamında yaklaşık 88 milyon tahsisat sağlanması öngörülüyordu.

AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosunun, sanayi tesislerinin enerji verimliliği denetimleri ve iklim nötrlüğü planlarına ilişkin yükümlülükler dahil olmak üzere bazı ETS gerekliliklerini karşılayamaması nedeniyle daha önce tahsis edilmemiş 28 milyon tahsisatın da bu miktara eklenmesi konusunda anlaştığına dikkat çekildi. İlave tahsisatlarla Avrupa'nın enerji yoğun sektörlerinin rekabet gücüne ilişkin endişelerin, özellikle de üretimin iklim düzenlemeleri daha esnek olan ülkelere taşınması riskinin giderilmesinin hedeflendiği vurgulandı.

Karbon kaçağı riski yüksek sektörler için 5 milyon tahsisat ayrılacak

Aynı zamanda AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosunun, daha önce mevcut olan ve tahsis edilmemiş tahsisatlara ek olarak karbon kaçağı riskinden en fazla etkilenen enerji yoğun sektörlere özel destek sağlamak amacıyla 2026-2030 döneminde 5 milyon tahsisat ayrılması konusunda da anlaştığı aktarıldı. Bu destek kapsamında kullanılmayan tahsisatların, yatırımları destekleyen AB Modernizasyon Fonu ile ETS kapsamındaki sektörlerde inovasyonu teşvik eden İnovasyon Fonu'na aktarılacağı belirtildi. Böylelikle sanayinin rekabet gücüne sağlanan destek ile AB'nin karbonsuzlaşmaya yönelik mevcut teşvikleri arasında denge kurulmasının amaçlandığı bildirildi.

Ön anlaşmanın, hukuki ve dilsel incelemelerin ardından AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu tarafından resmen onaylanmasının gerektiği bildirildi. Mevzuatın kabul edilmesinin ardından Avrupa Komisyonunun, ısı ve yakıt referans değerlerinin hesaplanmasına ilişkin uygulama kurallarını yürürlüğe koyacağı paylaşıldı.