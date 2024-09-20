İsveçli Stegra yeşil çelik faaliyetleri için devlet yardımı aldı

Eski adıyla H2 Green Steel olarak bilinen İsveç merkezli Stegra tarafından yapılan açıklamada, İsveç Enerji Ajansı’nın şirketin Boden kentindeki tam entegre yeşil çelik tesisine devlet fonundan yaklaşık 100 milyon € hibe verilmesini onayladığı duyuruldu.

Stegra, halihazırda Boden kentinde 690 MW kapasiteli elektrolizör, yenilenebilir hidrojenle faaliyet gösteren doğrudan indirgeme tesisi, iki adet elektrik ark ocağı, soğuk haddehane ve bitirme hatlarından oluşacak büyük ölçekli yeşil çelik tesisi inşa ediyor. Kapasitesi yıllık 2,4 milyon mt seviyesinde yer alacak söz konusu tesisin 2026 yılında devreye alınması bekleniyor.

Devlet yardımının AB’nin Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması ve Emisyon Ticaret Sistemi tam olarak devreye alınana kadar şirketin sürdürülebilir çözümlere geçişini hızlandıracağı ifade edildi. Ayrıca piyasa oyuncuları ve yeni yeşil çelik şirketleri arasında şartları eşitleyeceği de vurgulandı.