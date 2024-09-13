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İsveçli H2 Green Steel adını Stegra olarak değiştirdi

Cuma, 13 Eylül 2024 14:04:28 (GMT+3)   |   İstanbul
       

İsveç merkezli H2 Green Steel, adını “Stegra” olarak değiştirdiğini açıkladı. Şirket, Stegra’nın İsveççe bir kelime olduğunu ve “yükseltmek” anlamına geldiğini belirtti.

Açıklamaya göre bu isim değişikliği, şirketin karbon emisyonunu azaltması zor sektörlerde karbondan arındırmayı teşvik etme hedefinden kaynaklanıyor. Stegra, yeşil hidrojen, yeşil demir ile yeşil çelik segmentleri ve Boden’de kurulmakta olan tesisi sayesinde uzun vadede büyüme potansiyelini keşfetmek üzere çalışmalar yapacağını belirtti.

Şirket şu anda Boden kentinde 690 MW kapasiteli elektrolizör, yenilenebilir hidrojenle faaliyet gösteren bir doğrudan indirgeme tesisi, iki adet elektrik ark ocağı, soğuk haddeleme ve bitirme birimlerinden oluşacak büyük ölçekli bir yeşil çelik tesisi inşa ediyor. Yıllık 2,4 milyon mt yeşil çelik üretim kapasitesine sahip olacak tesisin 2026 yılında devreye alınması bekleniyor.


Etiketler: İsveç Avrupa Birliği Çelik Üretimi Karbonsuzlaşma 

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