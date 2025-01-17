IREPAS: Yeni yılın başında küresel uzun mamul piyasalarının görünümü negatif

Küresel uzun mamul ihracatçıları ve üreticileri birliği IREPAS tarafından yayımlanan son rapora göre; 2025 yılı uzun mamul piyasaları için iyimser bir görünümle başlamadı ve talebin zayıf seyretmesi, koruyucu önlemler ve kapasite fazlası sorunları fiyatları baskılıyor.

2024 yılında Çin’in çelik ihracatı rekor seviyelere çıktı ve ülke halen ekonomik belirsizliklerden olumsuz etkileniyor. Bu yüzden ülkede yerel çelik talebinin 2025 yılında artması beklenmiyor.

Öte yandan bu yıl tüm ülke ekonomileri yeni bir zorlukla karşı karşıya kalacak gibi görünüyor. Öyle ki Donald Trump’ın devreye alabileceği düşünülen korumacı önlemler dış ülkelerden yapılan ithalatı zorlaştıracak. Kanada ve Meksika’dan ithalata %25 vergi getirilmesi, inşaat gibi halihazırda enflasyon ve düşük talepten mustarip olan sektörleri tehlikeye atabilir. Ayrıca Trump yönetiminin kayıt dışı işçileri toplu olarak sınır dışı etmesi iş gücü eksikliğine yol açabilir.

Avrupa'daki duruma bakıldığında, 2024 yılının sonuna kıyasla çok fazla değişiklik gözlenmiyor. Bölgede halen negatif büyüme var ve 1 Nisan tarihinde koruyucu önlemler revize edilecek. Ayrıca Türkiye ve Hindistan da ticari önlemler devreye aldı.

Sonuç olarak, IREPAS, küresel piyasalar için güçlü rekabet, zayıf talep ve istikrarsız, tatmin edici olmayan bir görünümle karakterize edilen çok öngörülemez bir döneme girdiğimizi belirtti, ancak bazı konular Trump'ın 20 Ocak'taki göreve başlaması ve Çin Yeni Yılı'ndan sonra daha da netleşebilir.

Özetle; IREPAS’a göre küresel piyasalar rekabetin güçlü, talebin zayıf ve görünümün istikrarsız olduğu bir döneme giriyor. Yine de Trump'ın 20 Ocak'ta göreve başlaması ve Çin Yeni Yılı tatili sonrasında bazı konular daha fazla netlik kazanacak.