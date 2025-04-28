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IREPAS Başkanı: Piyasalar korumacılık furyasından nasibini aldı

Pazartesi, 28 Nisan 2025 10:28:01 (GMT+3)   |   İstanbul

27-29 Nisan tarihlerinde Atina’da gerçekleşen SteelOrbis 2025 Bahar & 92. IREPAS Toplantısı, küresel uzun çelik üreticileri ve ihracatçıları birliği IREPAS’ın başkanı Murat Cebecioğlu’nun açılış konuşmasıyla başladı. Toplantıya 18 ülkenin 50 çelik üreticisinden 141 temsilci ve 49 hammadde tedarikçisinden 96 temsilci dahil olmak üzere 500’e yakın sektör paydaşı katıldı.

IREPAS Başkanı, 8 yıl önce Atina’da gerçekleşen son konferansta uzun mamul ürünlerine yönelik küresel talebin artışta olduğunu, Çin’den gelen baskının aşağı yönlü seyrettiğini, kapasite kullanım oranlarının artışta olduğunu, faiz oranlarının düşük seviyelerde yer aldığını ve doların da ucuz olduğunu hatırlattı. Ancak bugün piyasaların daha önce eşi benzeri görülmemiş bir vergi furyasının etkisi altında kaldığını belirten Cebecioğlu, böylesi bir korumacılığın, sektörde halihazırda yaşanan sorunların üzerine yeni belirsizlikler yarattığını ve insanların artık ticaret yapmaktan çekindiğini ifade etti.

Çin piyasasına bakıldığında Mart ayı başında Çin’de gerçekleşen ulusal kongreden çıkan sonuçların umut verici olduğunu söyleyen Murat Cebecioğlu, “Yine de üretimde beklenen düşüşler gerçekleşecek mi bunu görmemiz lazım, eğer üretimi gerçekten azaltırlarsa bu iyiye işaret olur. Ancak mevcut koşullarda ihracat Çin için gittikçe önemli hale geliyor,” yorumunu yaptı.

Cebecioğlu, mevcut durumun parlak gözükmediğini ve rekabetin çok yüksek seviyelerde seyrettiğini dile getirdi. Dünyanın jeopolitik ve ekonomik problemler sebebiyle zor zamanlar geçirdiğini söyleyen IREPAS Başkanı, çelik sektörünün böyle zor zamanları atlatmak için doğru adımları atmakta her zaman çok başarılı olduğunu söyleyerek sözlerini tamamladı.


Etiketler: Uzun Ürünler Dünya Ticaret Çelik Üretimi Görüş Konferanslar 

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