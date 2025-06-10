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IREPAS: Küresel uzun mamul piyasasının görünümü belirsizliğini koruyor, Çin’deki gidişat diğer Asya pazarlarını etkiliyor

Salı, 10 Haziran 2025 15:38:12 (GMT+3)   |   Brescia

Küresel Uzun Mamul Üreticileri ve İhracatçıları Birliği IREPAS tarafından yayımlanan son rapora göre “küresel uzun mamul piyasasında arz fazlası var, durum kötüleşti ve artık yapısal sorunlar söz konusu”. Birlik, piyasadaki rekabetin daha önce görülmemiş bir hal alması sonucu kâr marjlarının her zamankinden daha düşük olduğunu ve yüksek fiyatlar için pazarlık yapmanın neredeyse imkânsız hale geldiğini vurguladı.

IREPAS'a göre ABD’nin çelik ithalatına getirdiği %50 oranındaki vergi hem ABD hem de beklendiği üzere küresel piyasada aksaklıklara neden olacak. Bu senaryoda Avrupa ve Türkiye’de uzun mamul talebinde görülen düşüşün, son kullanıcıların tüketiminde bazı yapısal değişiklikler olmadığı sürece, devam etmesi bekleniyor. Ayrıca Asya’dan yapılan ucuz kütük ithalatı uzun mamul fiyatları üzerinde daha da güçlü bir aşağı yönlü baskı yaratıyor.

IREPAS, “Uzak Doğu ve Güneydoğu Asya çıkışlı kütük fiyatları her geçen gün düşüyor,” ifadelerini kullandı. Bu durum, yarı mamulden çelik üretiminin hammaddeden çelik üretimine kıyasla daha ucuz olması nedeniyle hurdanın yerini kütüğün almasına neden oluyor.

Öte yandan Çin, piyasadaki uzun mamul arzı fazlasında önemli bir rol oynamaya devam ediyor. Ülkede yerel talebin cansız olması, düşük yüksek fırın bazlı üretim maliyetleri ve hükümetin verdiği ihracat teşvikleri bu durumun devam edeceğini gösteriyor. IREPAS, bu yılın birinci çeyreğinde Çin’in uzun mamul ihracatının bir önceki yıla göre %100’ün üzerinde artış kaydettiğini bildirdi. Çin’in piyasada geniş bir hakimiyetinin olması diğer Asya pazarlarının varlık göstermesini zorlaştırıyor. 

IREPAS’ın yılın başından bu yana ifade ettiği üzere istikrarsız ve kâr getirmeyen mevcut piyasa politik kararlara oldukça bağlı olduğundan, geleceğe yönelik tahminde bulunmak da oldukça güç. Ancak OECD'nin 2025 Çelik Görünümü raporuna göre Çin’de uzun mamul talebi ülkedeki ekonomik kriz nedeniyle düşerken, ASEAN ve MENA bölgelerinde talebin önemli ölçüde artması bekleniyor.


Etiketler: Uzun Ürünler Dünya Çelik Üretimi Görüş 

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