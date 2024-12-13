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IREPAS: Küresel uzun mamul piyasası durgun, görünüm net değil

Cuma, 13 Aralık 2024 15:13:56 (GMT+3)   |   İstanbul

Küresel uzun mamul piyasasında alımlar daha önce çok hızlı olmasa bile tatil döneminin yaklaşmasıyla birlikte daha da zayıfladı. Kısa vadeli beklentiler, Çin’in durumu gibi siyasi faktörler ve AB çelik sektörünün yaşadığı zorluklar nedeniyle belirsizliğini koruyor. Rekabet çok güçlü olduğu ve yerel çapta kaldığı için önümüzdeki yılın ilk çeyreği için net bir görünüm yok.

Küresel piyasalar, Çin’deki olumlu görünümün daha belirgin hale gelmesini bekliyor. Ancak en azından Çin’deki yerel talep açısından beklentilerin gerçeğe yansıyıp yansımayacağı henüz bilinmiyor. Çin hükümeti yakın zamanda bu yıl için %5 olan gayrisafi milli hasıla büyüme hedefini yakalayabileceğini söylediği için kayda değer bir üretim düşüşü yapılması beklenmiyor. Bu nedenle önemli piyasalarda fiyatlarını artırmaya çalışan tedarikçilerin üzerindeki baskı devam edecek.

Avrupa uzun mamul piyasasında talep oldukça zayıf kalırken, yerel üreticiler ithal tekliflere kıyasla daha rekabetçi olan fiyatlarını koruyor. Enerji fiyatlarının da artmasıyla üretim maliyetleri oldukça yüksek olduğu için büyük fiyat düşüşleri mümkün görünmüyor. Bu nedenle bazı üreticiler tatil döneminde ve sonrasında üretimi durduracak. Bazı üreticiler ise kapasite kullanım oranlarını düşürecek. Ancak tatil öncesinde Avrupa’da yerel fiyatların yatay seyretmesi çoğu kaynak tarafından olumlu bir gelişme olarak görülüyor.

Bununla birlikte yeni ABD yönetiminin küresel uzun mamul piyasasında yeni zorluklar yaratacağına yönelik endişeler de var. Bahsi geçen bazı vergilerin uygulandığı takdirde aynı 232. Madde’nin getirildiği dönemde olduğu gibi diğer ülkeler misilleme yapabilir. Öte yandan ABD’de yerel çelik fiyatları düşük seviyelerde yer alırken, faiz oranları yatırım için halen fazla yüksek bulunsa bile bir miktar indirildi.


Etiketler: Uzun Ürünler Dünya Çelik Üretimi 

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