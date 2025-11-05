 |  Giriş 
IREPAS: Küresel uzun mamul piyasası zayıf talebin, arz fazlasının ve rekabetin baskısı altında

Çarşamba, 05 Kasım 2025 17:26:35 (GMT+3)   |   İstanbul

Küresel Uzun Çelik Üreticileri ve İhracatçıları Birliği IREPAS, küresel uzun mamul piyasasının zayıf talep, yeni kapasiteler ve düşük kapasite kullanım oranlarının baskısı altında kaldığını belirtti. Birliğe göre talep zayıf seyrederken, arz yükselmeye devam ediyor ve sert rekabet nedeniyle fırsatlar ortadan kalkıyor. Bununla birlikte Çin de çoğu büyük piyasada yükselen korumacılık dalgasına rağmen agresif şekilde ihracat yapmaya devam ediyor.

Fiyatlar yatay seyrederken, piyasaya duyulan güven yitirilmiş durumda. Üreticiler kâr edebilme konusunda zorlanıyor ve alıcıların yeni bağlantı yapma niyeti yok. Piyasa, giderek düşen bir ivme ve likiditeyle ilerliyor.

IREPAS, belirsizliğin küresel görünümü en fazla etkileyen faktör olduğunu ve 2026’nın ihracatçılar açısından zor geçmesini beklediğini bildirdi. Verilere göre Çin’in aylık ihracat tonajı yaklaşık 10 milyon mt seviyesinde ve yeni vergiler ile koruma tedbirleri dahilinde ABD ve AB’de ithalat talebinin zayıflamasıyla birlikte bu tonajı küresel piyasayı daha da sıkıştırması bekleniyor.

Öte yandan IREPAS AB’de uzun mamul ithalatının Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması, kotaların düşürülmesi ve yüksek vergiler nedeniyle neredeyse durma noktasına geldiğini ifade etti. Birlik ithalat seçenekleri sınırlı olduğu için yerel fiyatların 2026’nın ilk çeyreğinde yükselmesini bekliyor.

ABD’de ise talebin yatay seyrettiği, üreticilerin yeni kapasitelerinin ise fiyatları aşağı yönlü baskı altında tuttuğu bildirildi. Ülkede hükümetin kapanması ve son faiz oranı indirimlerinin sınırlı etkiye sahip olması altyapı yatırımlarının ertelenmesine, dolayısıyla beklentilerin kötüleşmesine neden oluyor.

IREPAS’a göre piyasa tatil dönemine çok az olumlu göstergeyle giriyor. Korumacılığın küresel çapta yeni normal haline gelmesi biraz tahmin edilebilirlik sağlasa da ticaret olanaklarını kısıtlayacak. ABD ile Çin arasındaki ticari gerilimin yumuşaması ve geleceğe dönük faiz indirimi beklentileri birkaç pozitif işaret arasında yer alıyor. IREPAS’a göre mevcut koşullar ışığında piyasadaki zayıf ve çalkantılı görünüm devam edecek.


Etiketler: Uzun Ürünler ABD Dünya Çelik Üretimi 

