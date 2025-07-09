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IREPAS: ABD’nin vergileri artırmasıyla küresel uzun mamul piyasasında belirsizlik arttı

Çarşamba, 09 Temmuz 2025 17:08:33 (GMT+3)   |   Brescia

Küresel uzun mamul piyasasında arz ve talep arasındaki denge bozulmaya devam ederken, Trump yönetiminin bazı çelik ürünlerine yönelik vergileri %50’ye çıkarması durumu daha da kötüleştirdi. Önceden hiçbir bilgi verilmeden uygulanan yeni vergi oranı birçok ihracatçıyı şaşırttı ve piyasada görünümün daha da zayıflamasına neden oldu. Birçok piyasa oyuncusunun cezalandırıcı nitelikte değerlendirdiği yeni koruma önlemleri ABD piyasasına yönelik ticari stratejilerin gözden geçirilmesine neden olacak.

Alıcılar, Meksika ve Kanada’nın koruma önlemlerinden kısmi ya da tam muafiyet alma ihtimalinden dolayı bekle-gör politikası izliyor. Bununla birlikte ABD limanlarına sevkiyatı başlamış ve yolda olan kargolar için ilave masrafları hangi tarafın yükleneceği konusunda tedarikçiler, tüccarlar ve son kullanıcılar arasındaki görüşmeler hızlandı.

Durumdan en fazla etkilenen taraf ise büyük kayıplarla karşı karşıya kalan ve bekleyen sevkiyatlarını iptal etmek zorunda kalan ABD’li ithalatçılar oldu. ABD’de yerel talep yatay seyretse de yerel uzun mamul fiyatları yeni vergiler sayesinde yukarı yönlü hareket etmeye başlıyor. Ancak bu fiyatlar halen yeni ithal alımlara avantaj tanıyacak kadar yüksek değil. Bununla birlikte faiz oranlarının yüksek kalması da yatırımlara baskı uygulayıp inşaat faaliyetlerini yavaşlatıyor. Mevcut durumdan yalnızca birkaç yerel üreticinin fayda sağladığı gözleniyor.

Küresel çapta Çin ve Güneydoğu Asya’nın gösterdiği rekabetçilikle baş edebilmek oldukça güçleşti. Çin’in teşvik politikaları beklenen etkileri yaratmadığı için bölgeden uzun mamul ihracatı güçlü seviyelerde seyretmeye devam ediyor ve diğer Asyalı ihracatçılara baskı uyguluyor. Avrupa’da ise doların da değer kaybetmesiyle birlikte Asya’dan ithal ucuz malzemeler bir yandan elektrik fiyatlarıyla boğuşan yerel üreticileri zorluyor. Yaz tatilinin ardından talebin güçlenmediği durumda bölgede üretim düşüşleri yapılabilir.

Uzun mamul piyasası devam eden dalgalanmalar ve belirsizlikler nedeniyle zayıf seyretmeye devam edecek. Hem ABD hem de Türkiye’de faiz oranlarının düşürülmesine yönelik beklentiler tek umut ışığı. Ancak bu beklentiler de henüz gerçekleşmedi. Şimdilik Temmuz ve Ağustos aylarının geçiş ayları olması bekleniyor ve olası bir toparlanmanın yaz sonrasına ertelendiği düşünülüyor.


Etiketler: Uzun Ürünler Dünya Çelik Üretimi Görüş 

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