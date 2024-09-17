IREPAS üreticiler komitesi: Yakın gelecek pek parlak görünmüyor

15-17 Eylül tarihlerinde Paris’te gerçekleşen SteelOrbis 2024 Güz & 91. IREPAS Toplantısı kapsamında gerçekleşen panelde konuşan IREPAS başkanı ve aynı zamanda üreticiler komitesi başkanı Murat Cebecioğlu, Çin’in çelik sektörünün başlıca oyuncusu olduğunu ve herkesin maalesef Çin’deki gelişmelere göre pozisyon aldığını belirtti. Çinli tedarikçilerin neredeyse dünyanın her noktasına yarı ve nihai mamul sevkiyatı yaptığını, fiyatları baskıladığını ve ciddi bir arz-talep dengesizliği yarattığını söyleyen Cebecioğlu, rekabetin giderek daha da zorlaştığını ifade etti.

Cebecioğlu, üreticiler komitesinin tespitlerine göre Körfez ülkelerinde görünümün diğerlerine kıyasla daha iyi olduğunu aktardı. En çok inşaat ve gayrimenkul sektörlerinden destek gören ekonomisinin doğru bir yöne gittiğini, örneğin Suudi Arabistan’daki yeni projelerin talepte artış sağladığını söyledi. AB’ye bakıldığında, bu pazarda işlerin bir yıldan uzun bir süredir durgun olduğunu ve önümüzdeki yaklaşık 6 aylık sürede de herhangi bir toparlanma beklenmediğini belirtti. Cebecioğlu’na göre Türkiye ihracat fırsatları açısından bir darboğazda. Türk ihracatçılar bir yandan çeşitli koruyucu önlemler sebebiyle köşeye sıkışmışken, diğer yandan Çin ile olan rekabetten dolayı daha önce başlıca uzun mamul pazarlarından olan bazı Asya ülkelerine de satış yapamıyor. Komite başkanı, “Yakın gelecek çok parlak görünmüyor. Çin ihracatı durdurana kadar benzer bir tablo görülmeye devam edecek,” dedi.

Çin piyasasının mevcut görünümü hakkında yorum yapan IREPAS başkanı, ülkede sadece üretimin düşürülmesi değil aynı zamanda gayrimenkul sektöründeki sorunlardan dolayı zayıf seyreden talebin de artırılması gerektiğini belirtti. Üretimdeki düşüşle birlikte hükümetin bazı teşvik politikaları da açıklaması gerektiğini ifade etti. Cebecioğlu, Türkiye’nin hurdaya alternatif olarak yaptığı kütük ithalatına da değinerek, ihtiyaçlarını Çin’den kütük ithal ederek karşılayıp hurda alımlarını azaltan Türk çelik üreticilerinin bu durumda daha az yarı mamul üreteceklerini ve bunun da hurda fiyatları üzerinde bir miktar baskı yaratabileceğini söyledi.