IREPAS: SEAISI ASEAN’daki sürdürülemez kapasite fazlasına karşı uyarıda bulundu

15-17 Eylül tarihlerinde Paris’te gerçekleşen SteelOrbis 2024 Güz & 91. IREPAS Toplantısı’nda Güneydoğu Asya Demir ve Çelik Enstitüsü (SEAISI) Genel Sekreteri Yeoh Wee Jin, katılımcıları ASEAN ekonomisi ile çelik piyasasının mevcut durumu hakkında bilgilendirdi. Tüm ASEAN ekonomilerinin büyüme kaydettiğini ama büyüme hızının yavaşladığını belirten Yeoh, faiz oranları yüksek seyrederken enflasyonun kontrol altında tutulduğunu ve bunun da ticari maliyetler ile riskleri yükselttiğini söyledi. ASEAN hükümetlerinin ekonomik büyüme hedeflerinde halen iyimser olduklarını fakat ihracat piyasalarında talebin azalması, yüksek enflasyon ile faiz oranları ve küresel finans piyasalarındaki daralmadan dolayı 2024 yılının zorlu bir yıl olduğunu ifade etti.

Çelik piyasalarına bakıldığında Yeoh, 2023 yılında ASEAN bölgesinde mamul talebinin Endonezya ve Singapur hariç gerileyerek 74 milyon mt seviyesine indiğini ve bölgedeki çoğu ülkenin ekonomik gerileme ve siyasal belirsizliklerle karşı karşıya geldiğini belirtti. Üretime bakıldığında ise 2023 yılında çelik üretiminin kısmen stokların eritilmesi ve inşaat sektöründe ertelenen projelerin etkisiyle yıllık bazda %1,6 düşerek 49,7 milyon mt seviyesine indiğini aktardı. ASEAN bölgesinde uzun mamul ihtiyacı genellikle yerel üretimle karşılanırken, yassı mamuller genelde ithal ediliyor ve ithalat pandemi sonrası toparlandı. 2023 yılında bölgede çelik ithalatı ekonomik yavaşlamaya rağmen 47,5 milyon mt’a yükselerek toplam tüketimden %64 pay aldı. İhracat ise kapasitelerin artırılmasıyla 2016 yılından beri kademeli olarak artış gösterip 2023 yılında 8,6 milyon mt’dan 23,2 milyon mt’a çıktı.

AB’nin Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) hakkında yorum yapan Yeoh, ücretsiz tahsisatlar kaldırıldığında uygulamanın yavaş yavaş başlayacağını ama ilk birkaç yıl piyasaya etkisinin düşük olacağını söyledi. ASEAN ülkelerinin AB’ye yalnızca 5,9 milyon mt hammadde, yarı mamul ve nihai mamul ihracatı yapmasına rağmen SKDM’nin dolaylı etkisinin kendisinden daha fazla hissedileceğini belirtti. Ayrıca ihracatçılar AB yerine alternatif satış pazarları arayacakları için düzenlemenin ithalat üzerindeki etkisi hakkında endişeli olduğunu ifade etti.

Yeoh, aynı zamanda küresel piyasanın en önemli gündem maddelerinden biri olan Çin’in çelik ihracatına değindi. Ülkede çelik üretiminin talebin üzerine çıktığını ve bunun da yüksek miktarda mamulün ihraç edilmesine yol açtığını belirten SEASI yetkilisi, arza yönelik reformların indüksiyon ocaklı tesislerin ASEAN ülkelerine yönelmesine yol açtığını söyledi. Eylül ayında Çin’in çelik ihracatının 10 milyon mt’u geçtiğini ve 2024 yılı için yeni bir zirve seviyenin görüleceğine işaret ettiğini dile getirdi. 2023 yılında Çin’in küresel piyasaya nihai mamul ihracatının yaklaşık 89 milyon mt seviyesinde olduğunu, ASEAN ülkelerine ise daha çok yassı mamul ihracatı gerçekleştirdiğini belirtti. 2022 ile 2023 yıllarında Çin’in sıcak rulo sac üretimi makine ve altyapı sektörlerinde tüketimin artması sayesinde ciddi anlamda yükseldi ve bu da daha fazla yassı mamul ihraç edilmesini beraberinde getirdi.

Öte yandan ASEAN’daki sürdürülemez kapasite fazlası da Yeoh'un dikkat çektiği konulardan biriydi. Tüm entegre çelik kapasitelerinin devreye girmesi halinde 80 milyon mt’dan fazla kapasite oluşacağını, yeni doğrudan indirgenmiş demir kullanan elektrik ark ocaklı tesislerin kapasitesinin ise 20 milyon mt’dan fazla olduğunu belirtti. 2021 yılında ASEAN’da çelik üretim kapasitesi 78,1 milyon mt seviyesinde yer alırken, planlanan yeni projelerle 2029-30 yıllarında kapasitenin 182,5 milyon mt’a çıkması bekleniyor.