IREPAS Başkanı: Küresel uzun mamul piyasası giderek daha da istikrarsızlaşıyor

15-17 Eylül tarihlerinde Paris’te gerçekleşen SteelOrbis 2024 Güz & 91. IREPAS Toplantısı, 16 ülkenin 47 çelik üreticisinden 140 temsilcisi ve 57 hammadde tedarikçisinden 100 temsilci dahil olmak üzere 500’e yakın katılımla başladı. Açılış konuşmasını küresel uzun çelik üreticileri ve ihracatçıları birliği IREPAS’ın başkanı Murat Cebecioğlu gerçekleştirdi.

Cebecioğlu konuşmasında, küresel uzun mamul piyasasında arz-talep dengesinin giderek daha da istikrarsız hale geldiğini söyledi. Uzun ve yassı mamul segmentlerinde piyasayı çoğunlukla Çin'in domine ettiğini belirten IREPAS başkanı, durumun 10 yıl öncesine benzer olduğunu ve böyle giderse küresel çelik sektörünün büyük zarar göreceğini belirtti.

Cebecioğlu'na göre küresel piyasada talep zayıf seyrini sürdürüyor ve Çin'deki durgunluk tüm dünyada beklentileri olumsuz etkiliyor. Arz-talep dengesizliğinin önemli bir sorun teşkil ettiği uzun mamul piyasasında piyasa oyuncuları sipariş alabilmek için ciddi bir mücadele veriyor. Piyasaların bekleme moduna geçmesi sebebiyle trendin aşağı yönlü olduğu görülüyor.

Öte yandan Çin'den gelen teklifler nedeniyle de piyasada sert bir rekabet yaşandığını belirten Cebecioğlu, piyasanın oldukça istikrarsız ve dalgalı olduğunu, görünümün ise pek de umut verici olmadığını ifade etti. Murat Cebecioğlu, bu zor zamanlarda IREPAS'ın sektörün zorlukların üstesinden gelmesine yardımcı olmak için çok başarılı bir platform olduğunu dile getirdi.