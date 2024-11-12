IREPAS: Küresel uzun mamul piyasasındaki kasvetli görünüm sürüyor ancak olumlu gelişmeler olabilir

Küresel uzun mamul ihracatçıları ve üreticileri birliği IREPAS tarafından yayımlanan son rapora göre cansız talep, küresel uzun mamul piyasasındaki arz ve talep dengesini oldukça etkiliyor. Raporda, talebin genellikle yetersiz olduğu ifade edilse de Çin’de açıklanan teşvik önlemleri ve yeniden seçilen Trump yönetiminin piyasadaki çatışmaları sona erdirmeye yönelik potansiyel adımlarının çelik piyasalarını destekleyebileceği belirtildi. Küresel piyasaya bakıldığında açık pazarlarda agresif rekabet, yerel pazarlarda ise yeterli talep olduğu görülüyor.

Küresel uzun mamul piyasası mevcut durumuna çare ararken, başta Çin olmak üzere bazı ülkelerden yapılan ihracat durumu daha da kötüleştiriyor. Çin’de açıklanan teşvik paketleri ve önlemler, ülkenin gayrimenkul ile inşaat sektörlerindeki zayıflığa ve çelik kapasitesi fazlasına çözüm olacak. IREPAS, Çin’in ihracatının 2025 yılında da yüksek seyredip seyretmeyeceğinin belli olmadığını ifade etti.

Yeni Trump yönetimi altında uygulanabilecek yeni vergiler eşit şekilde dağıtılırsa 232. Madde vergileri sebebiyle sıkıntı çeken ülkeler için yeni fırsatlar ortaya çıkabilir. Çin’in ABD’ye ihracat konusunda en fazla sorun yaşayacak ülke olabileceği düşünülüyor. Bu durum, Çin’in küresel tepkileri dikkate almadan ihracat stratejisi konusunda daha agresif davranmasına neden olabilir. IREPAS, yeni vergiler beklendiği için ABD’de çelik fiyatlarının yükseleceğini tahmin ediyor. Faiz oranlarının düşürülmesi yerel inşaat sektörünü canlandıracak.

Rapora göre AB, yüksek ithalat ve düşük talepten olumsuz etkileniyor. Başta Almanya olmak üzere Avrupa resesyonda. Son yıllarda AB ve Almanya hükümeti tarafından getirilen tüm düzenlemelerin yanı sıra jeopolitik belirsizlik ve küresel ekonomilerin durgunlaşması, bölgeyi oldukça etkiledi.

IREPAS, talep olmadığı için küresel uzun mamul piyasasını istikrarsız ve değişken olarak nitelendiriyor. Talep cansız olduğu ve dalgalanmalar sürdüğü için görünüm çok parlak değil.