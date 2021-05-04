IREPAS: Uzun mamul görünümü önümüzdeki çeyrek için olumlu

Salı, 04 Mayıs 2021 17:12:01 (GMT+3) | İstanbul

Küresel uzun çelik üreticileri ve ihracatçıları birliği IREPAS’a göre, küresel uzun mamul piyasasındaki durum geçtiğimiz birkaç haftada, Çin’de ve bazı başka ülkelerde talebin kademeli olarak toparlanması sebebiyle iyileşme gösterdi. Ayrıca, uluslararası arz sıkıntısı daha da arttı, çoğu üreticinin birkaç ay sonraya teklif veriyor olması da fiyatlardaki yukarı yönlü hareketi destekledi.

Arz ve talep arasındaki dengesizlik, başta AB olmak üzere ticareti etkilemeye devam ediyor. Bölgedeki inşaat faaliyetlerindeki daralma sürerken, çelik arzında da sıkıntı yaşanıyor. Ayrıca, kesme ve bükme faaliyeti yürüten kuruluşlar stoklarını gerçek satış fiyatlarının 200-300€/mt üzerinden yenilemek zorunda kaldıkları için durum daha da kötüleşti. Çoğu ithal teklifler rekabetçi olamadığı ve kotalar da dolduğu için alternatifler sınırlı. IREPAS’a göre, sıcak sac ile kıyaslandığında, AB’de uzun mamul fiyatlarının tamamen mantık dışı olduğu görülüyor.

ABD piyasasında da sınırlı arz devam ederken, talep oldukça yüksek. Yerel üreticilerin sipariş defterleri dolu, ithal alımların sevkiyatı ise gecikmeler, yüksek maliyetler ve uzayan teslim süreleri sebebiyle daha da zor. Tüm müşteriler kredi limitlerini tükettiği için mali durumun büyük bir sorun olduğu ve bu durumun da sadece ABD’de değil, birçok piyasada aynı olduğu aktarılıyor. Yine de, hem AB hem de ABD’de korumacı önlemler uygulanırken, durumun bir süre daha devam etmesi bekleniyor.

Çin, yerel talepteki artışla birlikte son zamanlarda destekleyici bir faktör olarak öne çıktı. Ayrıca, ithalat vergisinin yakın zamanda kaldırılması, kare kütük talebini artırdı ve dünya genelinde satıcılara iyi bir destek sağladı. Öte yandan, uzun ürünlerde ihracat vergisi iadelerinin iptali, Çin’in bir süre inşaat demiri ihracatında aktif olmayacağı, bunun da alternatif tedarikçiler için güçlü fırsatlar yaratacağı düşünülüyor.

Latin Amerika’da da arz sıkıntısı ve artan taleple birlikte benzer bir durum yaşanıyor. Sonuç olarak, bazı ülkeler daha az ihracat yapmayı tercih ederken, bölgeye gelen ithalat da arttı. Bununla birlikte, Türkiye ise, mali durum ve yüksek faiz oranları sebebiyle yerel talep baskı altında olduğundan istisna olarak kaldı.

Tüm tedarik zincirinde kâr oranı iyi durumda ve teslimatların kesintiye uğraması dünyanın farklı bölgelerinde talep birikmesine sebep oluyor. Teşvik programları talebin artmasına yardımcı oluyor. Dünyanın farklı bölgelerinde devam eden aşılamalar ise talepte daha fazla canlanma olacağına dair umut vadediyor. Daha önce belirtildiği gibi, fiyatların yükselmeye devam etmesiyle kredi sigortası alıcılar için bir sorun haline geliyor. Rekabetin sağlıklı ve talebin yeterli olduğu bildirilirken, IREPAS, önümüzdeki dönem için görünümün olumlu olduğunu ifade ediyor.