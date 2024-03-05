Ayhan Uçar: Yeşil dönüşümle hurda değerlenecek, Türkiye hurda temininde sıkıntı yaşayabilir

Salı, 05 Mart 2024 12:24:46 (GMT+3) | İstanbul

5 Mart Salı günü İstanbul Marriott Hotel Asia’da SteelOrbis iş birliğiyle gerçekleşen Eurometal Çelik Günü & YİSAD Yassı Çelik Konferansı’nın birinci oturumunda konuşan Tatçelik Satın Alma Direktörü Ayhan Uçar çelik sektörünün mevcut durumunu değerlendirdi ve beklentilerini paylaştı.

Şirketin Ereğli’de bulunan üç adet üretim tesisinde yıllık toplam 1,5 milyon mt kapasiteye sahip olduğunu bildiren Uçar, yıllık 800.000 mt’luk galvanizli çelik kapasitesine ek olarak bu yıl Haziran ayında devreye alınacak yıllık 650.000 mt kapasiteli yeni hattın galvanizli çelik kapasitesini artıracağını belirtti. Söz konusu hat sayesinde şirket 4 mm’ye kadar olmak üzere daha kalın kaplama gerçekleştirebilecek ve 1.600 mm’den daha geniş ürünler üretebilecek. Tatçelik’in 70’den fazla ülkeye ihracat gerçekleştirdiğini söyleyen Uçar geçtiğimiz yıl %40-50 olarak kaydedilen ihracat oranının bu yıl %60-70’e yükselmesini bekliyor. Ayrıca şirketin enerji ihtiyacını kendi elektrik üretimiyle karşılamayı hedeflediğini bildiren Tatçelik Satın Alma Direktörü, güneş ve rüzgar enerjisi santrallerine 60 milyon €’nun üzerinde yatırım yapıldığını belirtti.

2023 yılında Türkiye’de yassı mamul üretiminin 13,68 milyon mt olurken tüketimin 19,68 milyon mt seviyesinde yer aldığını bildiren Ayhan Uçar, ülkede kapasite olsa da yassı mamul tüketiminin %48,2’sinin vergilere rağmen ithalatla karşılandığını belirtti. Özellikle sıcak rulo ve soğuk rulo sac olmak üzere ihracatın azaldığı bildirildi.

Öte yandan özellikle daha önce çelik tüketiminin az olduğu Hindistan’daki nüfus artışının çelik tüketiminin yükselmesine yol açmasını öngören Uçar, ülkede artan üretim sayesinde Hindistan’ın Avrupa’nın en büyük çelik tedarikçisi konumuna gelmesini bekliyor.

Yaz aylarının gelmesiyle enerji, cevher ve kömür fiyatlarının gerileyeceğini belirten Uçar, önümüzdeki 2-3 ay yatay seyredecek olan çelik talebinin yeni ve ötelenmiş projelerin başlamasıyla yılın üçüncü çeyreğinin ortasından sonra yükseleceğini ifade etti. Yeşil dönüşüm nedeniyle orta ve uzun vadede hurdanın değerleneceğini söyleyen Tatçelik Satın Alma Direktörü, çoğunlukla elektrik ark ocağı bazlı üretim gerçekleştiren Türkiye’nin hurda temininde sıkıntı yaşayabileceğini vurguladı. Buna ek olarak devam eden antidamping soruşturması hakkında Uçar, vergilerin yükselmesiyle küresel ve yerel fiyatlar arasındaki makasın 100$/mt’a çıktığını, uygulanma ihtimali yüksek olan damping marjının makası daha da açabileceğini belirtti.