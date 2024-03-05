﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Ayhan Uçar: Yeşil dönüşümle hurda değerlenecek, Türkiye hurda temininde sıkıntı yaşayabilir

Salı, 05 Mart 2024 12:24:46 (GMT+3)   |   İstanbul
       

5 Mart Salı günü İstanbul Marriott Hotel Asia’da SteelOrbis iş birliğiyle gerçekleşen Eurometal Çelik Günü & YİSAD Yassı Çelik Konferansı’nın birinci oturumunda konuşan Tatçelik Satın Alma Direktörü Ayhan Uçar çelik sektörünün mevcut durumunu değerlendirdi ve beklentilerini paylaştı.

Şirketin Ereğli’de bulunan üç adet üretim tesisinde yıllık toplam 1,5 milyon mt kapasiteye sahip olduğunu bildiren Uçar, yıllık 800.000 mt’luk galvanizli çelik kapasitesine ek olarak bu yıl Haziran ayında devreye alınacak yıllık 650.000 mt kapasiteli yeni hattın galvanizli çelik kapasitesini artıracağını belirtti. Söz konusu hat sayesinde şirket 4 mm’ye kadar olmak üzere daha kalın kaplama gerçekleştirebilecek ve 1.600 mm’den daha geniş ürünler üretebilecek. Tatçelik’in 70’den fazla ülkeye ihracat gerçekleştirdiğini söyleyen Uçar geçtiğimiz yıl %40-50 olarak kaydedilen ihracat oranının bu yıl %60-70’e yükselmesini bekliyor. Ayrıca şirketin enerji ihtiyacını kendi elektrik üretimiyle karşılamayı hedeflediğini bildiren Tatçelik Satın Alma Direktörü, güneş ve rüzgar enerjisi santrallerine 60 milyon €’nun üzerinde yatırım yapıldığını belirtti.

2023 yılında Türkiye’de yassı mamul üretiminin 13,68 milyon mt olurken tüketimin 19,68 milyon mt seviyesinde yer aldığını bildiren Ayhan Uçar, ülkede kapasite olsa da yassı mamul tüketiminin %48,2’sinin vergilere rağmen ithalatla karşılandığını belirtti. Özellikle sıcak rulo ve soğuk rulo sac olmak üzere ihracatın azaldığı bildirildi.

Öte yandan özellikle daha önce çelik tüketiminin az olduğu Hindistan’daki nüfus artışının çelik tüketiminin yükselmesine yol açmasını öngören Uçar, ülkede artan üretim sayesinde Hindistan’ın Avrupa’nın en büyük çelik tedarikçisi konumuna gelmesini bekliyor.

Yaz aylarının gelmesiyle enerji, cevher ve kömür fiyatlarının gerileyeceğini belirten Uçar, önümüzdeki 2-3 ay yatay seyredecek olan çelik talebinin yeni ve ötelenmiş projelerin başlamasıyla yılın üçüncü çeyreğinin ortasından sonra yükseleceğini ifade etti. Yeşil dönüşüm nedeniyle orta ve uzun vadede hurdanın değerleneceğini söyleyen Tatçelik Satın Alma Direktörü, çoğunlukla elektrik ark ocağı bazlı üretim gerçekleştiren Türkiye’nin hurda temininde sıkıntı yaşayabileceğini vurguladı. Buna ek olarak devam eden antidamping soruşturması hakkında Uçar, vergilerin yükselmesiyle küresel ve yerel fiyatlar arasındaki makasın 100$/mt’a çıktığını, uygulanma ihtimali yüksek olan damping marjının makası daha da açabileceğini belirtti.


Etiketler: Türkiye Avrupa Çelik Üretimi Görüş Konferanslar 

Benzer Haber ve Analizler

ÇİB: Türkiye 2015’ten bu yana ilk defa net ithalatçı haline geldi

20 Ara | Çelik Haberler

Tayfun İşeri: Bölgeselleşmenin artacağına yönelik endişeler var

28 Kas | Çelik Haberler

Türk çelik üreticilerinin üzerindeki ihracat baskısı sürüyor

28 Kas | Çelik Haberler

Kocaeli PS: Talep zayıf, Türkiye’nin rekabet gücüne yönelik endişeler büyüyor

05 Eki | Çelik Haberler

Veysel Yayan: Türkiye’nin çelik üretimi Nisan ayından itibaren toparlanacak

27 Nis | Çelik Haberler

Türkiye’de çelik üreticileri kütük ithalatını yeniden şekillendiriyor fakat hurda segmentinde orta vadede daha büyük ...

15 Ara | Çelik Haberler

Türkiye çelik sektörünün rekabet gücü artan üretim maliyetleri ve daralan ihracat nedeniyle azaldı

15 Ara | Çelik Haberler

İskenderun PS: Enerji maliyetlerindeki artış Türk çelik üreticilerinin rekabet gücüne zarar veriyor

20 Eki | Çelik Haberler

Kocaeli PS: Çelik piyasasında belirsizlik devam ediyor, Türkiye’de yeni kapasite artışları bekleniyor

15 Eyl | Çelik Haberler

Bursa PS: Kapasite yatırımları devam ediyor, maliyetler fiyatları belirliyor

14 Haz | Çelik Haberler