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Türkiye çelik sektörü rekabet gücünü geri kazanmak için hükümetten destek bekliyor

Salı, 26 Mart 2024 15:37:38 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği’nin düzenlediği “Ekonomik Değerlendirme Toplantısı”nda enerji, hammadde ve işçilik maliyetlerindeki artış, kotalar, korumacı önlemler ve Türk lirasının enflasyon oranında değer kazanmaması nedeniyle 2023 yılında Türkiye çelik sektörünün ihracat değerinin 2022 yılında kaydedilen 21,62 milyar $’a kıyasla 14 milyar $’a gerilediği bildirildi. Türkiye çelik sektörünün üretim maliyetlerindeki artış nedeniyle rekabetçiliğini kaybettiğini dile getiren, birliğin Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Ertan, AB’deki enerji sübvansiyonları ve Uzak Doğu’ya kıyasla yüksek enerji maliyetlerinin Türkiye’nin fiyat rekabetinde geride kalmasına neden olduğunu ifade etti. Ertan, “Hükümetten isteğimiz rekabetçiliğimizi geri kazanacağımız ortamın sağlanmasıdır,” şeklinde konuştu.

Türkiye çelik sektörünün ihracatının AB pazarındaki payının %45’ten %33’e düştüğünü bildiren Ertan, bu düşüşün sonucunda sıvı çelik üretim kapasitesinin kullanım oranının %78-80’den %53-55’e gerilediğini ifade etti. Üretimin ve ihracatın sağlıklı yürütülmesi için faiz/kur/enflasyon dengesinin iyi kurulması ve kurların reel enflasyon oranında artması gerektiğini düşünen Yönetim Kurulu Başkanı, çelik sektörünün üretiminin %70'ini ithal hammaddeyle gerçekleştirdiğini belirtti. Ertan, ithalata yönelmek yerine üretimi teşvik etmenin ve ihracatı rekabetçi üretimle arttırmanın önem taşıdığını vurguladı.

Buna ek olarak katma değerli ürün yatırımları ve Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması uyum çalışmaları kapsamında yenilenebilir enerji kaynaklarına odaklanılması gerektiğini söyleyen Ertan, finansmana kolay erişim ve sübvansiyonun sektörü destekleyeceğini ifade etti.


Etiketler: Türkiye Avrupa Çelik Üretimi Görüş 

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