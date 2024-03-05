Veysel Yayan: Türkiye’de 2024 yılında ihracatın yükselmesi ve ham çelik üretiminin 40,4 milyon mt’u geçmesi bekleniyor

Salı, 05 Mart 2024 13:17:33 (GMT+3) | İstanbul

5 Mart Salı günü İstanbul Marriott Hotel Asia’da SteelOrbis iş birliğiyle gerçekleşen Eurometal Çelik Günü & YİSAD Yassı Çelik Konferansı’nda konuşan Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD) Genel Sekreteri Dr. Veysel Yayan, geride bıraktığımız dönemde dünya ve Türkiye çelik sektörünün durumuna ve gelecek beklentilerine yönelik düşüncelerini paylaştı.

Yayan, konuşmasına Türkiye çelik sektörüne dair genel bir durum değerlendirmesiyle başladı. Yayan’a göre Türkiye çelik sektörü ülkenin genel ekonomisinden farklı bir seyir izledi. 2022 ve 2023 yıllarında Türkiye ekonomisi sırasıyla %5,6 ve %4,5 büyüme gösterirken çelik sektörü %12,9 ve %4 daralma kaydetti. Bununla birlikte kapasite kullanım oranları son yıllarda dünya çapında %75-80 bandında seyrederken ülkede çelik üreticilerinin kapasite kullanım oranı 2023 yılında %56,8 seviyesine kaydedildi. Yayan, Türkiye’nin en az %70 seviyesine çıkması gerektiğini vurguladı.

Türkiye çelik sektörünün düşük performansının tüm dünyadaki çelik piyasalarını rahatsız eden Çin’den kaynakladığını ifade eden Dr. Veysel Yayan, “Çin 2010-2015 yılarında ihracatı önemli ölçüde artırdığı için diğer ülkelerden baskı yedi ve bu nedenle kapasitelerini 2020 yılına kadar düşürdü. Ancak ülkedeki çelik üreticileri daha rekabetçi ve modern kapasiteleri devreye aldı ve yeşil dönüşüm kapsamındaki çalışmalara rağmen entegre üreticilerin kapasitesinin 40 milyon mt artması bekleniyor. Bu nedenle Çin üretimi artırmama kararı almış olsa bile çelik sektörü için bir tehdit olmaya devam edecek,” ifadelerini kullandı.

Yayan'a göre Türkiye çelik sektörünün önümüzdeki aylara yönelik görünümü değişti ve sektörün dinamizmi devam etti. Ülkenin nihai mamul tüketimi %17,1’lik bir artış gösterirken yassı mamul üretiminin uzun mamullere kıyasla daha geride olmasına rağmen ülkede yassı mamullerin daha fazla tüketildiğini ve ithalatın tüketimdeki payının %48’e kadar çıktığını ifade etti. Yayan’a göre yassı mamullerin yurt içinden tedarik edilmesini kolaylaştıracak düzenlemelerin yapılması durumunda üretim de artacak.

TÇÜD Genel Sekreteri Türkiye’deki karbonsuzlaştırma çalışmalarına dair görüşlerini de paylaştı. Türkiye, AB ile yeşil dönüşüm konusunda paydaş olarak çalışmalarına rağmen koruma tedbirleri açısından Çin, Vietnam, Tayvan ve Güney Kore gibi ülkelerle aynı vergilere tabi tutulduğu için Türkiye’de adil bir yeşil dönüşüm süreci yürütülmediğini belirtti. Yayan, Türkiye’nin AB için bir tehdit olarak görülmesinin iki tarafa da zarar verdiğini ve Avrupa’nın bunu anlamak için zamana ihtiyacı olduğunu belirtti.

2024’ün ilk ayında ham çelik üretiminin %24,7, yassı mamul tüketiminin %33,6 ve yassı mamul ihracatının ithalata kıyasla daha hızlı yükselmesini olumlu gelişmeler olarak değerlendiren Yayan 2024 yılına yönelik beklentilerinin olumlu olduğunu ifade ederek Şubat ayına dair göstergelerin daha iyi olduğunu ve 2024 yılında ihracatın yükselip ham çelik üretiminin 40,4 milyon mt seviyesini geçmesini beklediğini söyledi.