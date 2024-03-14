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İngiltere hükümeti çelik sektörünün elektrik fiyatlarını düşürmeye yönelik reform önerisini reddetti

Perşembe, 14 Mart 2024 12:32:19 (GMT+3)   |   İstanbul
       

İngiltere hükümeti çelik sektörüne rekabetçi fiyatlardan elektrik sağlamak amacıyla Fransa, İtalya ve Yunanistan’da kabul edilen Yeşil Enerji Havuzları politikası önerisini reddetti ve yalnızca yerel marjinal fiyatlandırma modeliyle ilerleyeceğini bildirdi. Hükümetin öneriyi reddetmesinden memnun olmayan İngiltere merkezli ticaret birliği UK Steel, hükümetin ülkede elektrik ark ocağı bazlı yeşil çelik üretiminin gelişmesini sağlayacak büyük bir fırsatı kaçırdığını belirtti.

Geçtiğimiz 10 yılda İngiltere çelik sektörü Almanya ve Fransa’ya kıyasla %60-80 daha yüksek fiyatlarla karşı karşıya kaldı. Elektrik ark ocaklarına geçişle birlikte sektörün elektrik tüketiminin yaklaşık iki katına çıkması bekleniyor. UK Steel Enerji ve İklim Değişikliği Politika Yöneticisi Frank Aaskov, “Çelik sektörü net sıfır emisyon hedeflerine ulaşmak için elektrikli ark ocaklarına geçerken yeşil çelik üretiminde elektrik maliyetlerinin ne kadar önemli olduğunu gözden kaçırmamalıyız. 2023 yılında elektriğe Avrupalı ​​rakiplerimizden 117 milyon £ daha fazla ödedik,” şeklinde konuştu.


Etiketler: İngiltere Avrupa Çelik Üretimi Görüş 

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