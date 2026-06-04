BIR: Geri dönüştürülmüş çelik gelecekte çelik sektörünün stratejik temelini oluşturacak

Uluslararası Geri Dönüşüm Bürosu (BIR) Demirli Metaller Bölümü Başkanı Shane Mellor, İsveç’in Göteborg kentinde düzenlenen Demirli Metaller toplantısında hurdanın artık ikincil bir hammadde olmaktan çıkıp stratejik bir kaynak olarak değerlendirildiğini belirtti. Küresel çelik sektörünün karbonsuzlaşma ve uzun vadeli rekabetçilik açısından hurdanın merkezde yer aldığı yeni bir döneme girdiğini söyledi.

Mellor, 2026 yılının ilk yarısının küresel demir ve çelik piyasalarının jeopolitik istikrarsızlık, enerji arzındaki aksaklıklar, navlundaki dalgalanmalar, korumacı ticaret politikaları ve değişen ticaret akışlarına karşı ne kadar hassas olduğunu ortaya koyduğunu ifade etti. Bu faktörlerin dünya çapında çelik ticaret modellerini ve piyasa duyarlılığını önemli ölçüde etkilediğini ifade etti.

Tüm bu zorluklara rağmen Mellor, geri dönüştürülmüş çeliğin gerçek anlamda yeşil çelik üretiminin temel girdilerinden biri olarak giderek daha fazla kabul gördüğünü vurguladı. Geri dönüşüm şirketlerinin gelecekte yalnızca hammadde tedarikçisi olmayacağını, aynı zamanda çelik sektörünün dönüşümünü destekleyen stratejik ortaklar haline geleceğini belirterek, “Geleceğin çelik sektörü yalnızca hurdaya bağlı olmayacak, aynı zamanda hurda tarafından şekillendirilecek,” ifadelerini kullandı.

Altyapı talebindeki eğilimler yeni fırsatlar yaratıyor

“2050 Çelik Sektörünün Stratejik İtici Gücü: Hurda” başlıklı oturumda konuşan Uygulamalı Fütürist Tom Cheesewright, önümüzdeki yıllarda çelik piyasalarını etkilemesi beklenen uzun vadeli trendleri değerlendirdi.

Cheesewright, demografik gelişmelerin altyapı talebini giderek daha fazla şekillendirdiğini belirtti. Nüfusu yaşlanan veya azalan ülkelerin mevcut altyapılarını yenileme ve modernize etmeye odaklandığını; hızlı büyüyen ekonomilerin ise büyük ölçekli yeni altyapı projelerine ihtiyaç duymaya devam ettiğini aktardı. Bu kapsamda Hindistan’ı, iddialı altyapı yatırım programları nedeniyle öne çıkan ülkelerden biri olarak gösterdi. Ülkenin eski teknolojilere bağımlı kalmadan altyapısını genişletmeyi hedeflediğini, bunun da modern çelik üretimi ve geri dönüşüm çözümleri açısından önemli fırsatlar yarattığını ifade etti.

Otomotiv sektörünün hurda üretimi gelecekte azalabilir

Cheesewright, otomotiv sektöründeki yapısal dönüşümün gelecekteki hurda arzını da etkileyebileceği belirtildi. Araçların kullanım ömrünün beklenenden daha uzun hale geldiğini, bu durumun da yeni araç satışlarını ve kullanım ömrünü tamamlamış araçlardan elde edilen hurda miktarını azaltabileceğini söyledi.

Öte yandan otomotiv sektöründeki kalite standartlarının yükselmesinin çelik geri dönüşüm süreçlerini daha karmaşık hale getirdiğine dikkat çeken Cheesewright, otomotiv sektörünün çelikten alüminyuma doğru büyük çaplı bir geçiş yaşayacağını düşünmediğini belirtti. Bu nedenle otomotiv sektörünün hurda arzına katkısının zamanla azalabileceğini, buna karşılık daha yüksek kalite gereksinimlerini karşılayabilecek ileri işleme teknolojilerinin önem kazanacağını paylaştı.

Yapay zekâ çelik ve geri dönüşüm sektörünü dönüştürüyor

Toplantının öne çıkan başlıklarından biri de yapay zekâ oldu. Cheesewright, ArcelorMittal’i örnek göstererek çelik sektöründe yapay zekâ kullanımının hızla yaygınlaştığını dile getirdi. Yapay zekanın yeni çelik kalitelerinin geliştirilme ve ticarileştirilme süreçlerini önemli ölçüde hızlandırdığını belirten Cheesewright, geliştirme sürelerinin geçmişe kıyasla yaklaşık 1/5’i oranında düştüğünü ifade etti.

Bununla birlikte yapay zekanın çelik üreticilerinin hurda satın alma stratejilerini optimize etmelerine ve daha düşük kaliteli hurdaları daha etkin kullanmalarına yardımcı olduğunu kaydetti. Bu gelişmelerin geri dönüşüm sektörü açısından da önemli sonuçlar doğurabileceğini belirtilirken, yapay zekâ destekli malzeme analizi, ayrıştırma ve kalite kontrol sistemlerinin ürün kalitesini koruyarak daha düşük kaliteli hurdaların kullanımını artırabileceğinin altını çizdi.

BIR Eski Başkanı Tom Bird ise yapay zekânın zamanla yüksek ve düşük kaliteli hurda arasındaki kalite değerlendirme farkını azaltabileceğini ve böylece geri dönüşüm potansiyelini artırabileceğini ifade etti. Toplantıya katılan diğer sektör temsilcileri de bu görüşe katılarak dijital teknolojilerin gelişmesiyle bu tür uygulamaların daha yaygın hale geleceğini aktardı.

Geri dönüşüm sektörü daha stratejik bir rol üstlenecek

Genel değerlendirmede konuşan Mellor, piyasa oyuncularının çoğu zaman navlun, fiyat dalgalanmaları ve ticaret akışları gibi kısa vadeli gelişmelere odaklandığını söyledi. Ancak bugün yaşanan daha derin yapısal değişimlerin önümüzdeki 25 yıl içinde çelik sektörünü yeniden şekillendireceğini vurguladı ve geri dönüşüm şirketlerinin bu dönüşümde çok daha stratejik bir konuma yükseleceğini belirtti.

Sektör temsilcileri ayrıca teknolojinin farklı bölgelerdeki kullanım şekillerini de değerlendirdi. Örnek olarak Hindistan’da dijital araçlar ve yapay zekânın daha çok iş gücünü ikame etmek yerine verimliliği ve ürün kalitesini artırmak amacıyla kullanıldığı paylaşıldı. Bu yaklaşımın geri dönüşüm sektöründe de giderek yaygınlaştığı ifade edildi.

Katılımcılar, araç paylaşım sistemleri gibi yeni tüketim modellerinin bazı alanlarda çelik talebini azaltabileceğini kabul etmekle birlikte bu değişimlerin değer zincirinin farklı aşamalarında yeni fırsatlar da yaratacağı konusunda görüş birliğine vardı.