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Interpipe’tan Romanya ve Ukrayna çelik sektörlerini birbirine bağlayacak Endüstriyel Hızlandırma Bölgesi önerisi

Perşembe, 11 Haziran 2026 12:08:54 (GMT+3)   |   İstanbul

Ukraynalı çelik boru ve demir yolu ürünleri üreticisi Interpipe, Romanya ve Ukrayna çelik sektörlerini birbirine bağlayacak bir Endüstriyel Hızlandırma Bölgesi kurulmasına yönelik pilot proje önerisinde bulunduğunu açıkladı. Şirket, Ukrayna’nın yalnızca gelecekte Avrupa sanayisine katılacak bir ülke olarak değil, halihazırda Avrupa sanayisine katkı sağlayan aktif bir paydaş olarak değerlendirilmesi gerektiğini savundu.

Interpipe Kamu İlişkileri Direktörü Nataliya Sydoruk’un, 8 Haziran 2026 tarihinde Brüksel’de düzenlenen Ukrayna-AB Yatay Konular ve Bireysel Sanayi Sektörleri Yüksek Düzeyli Diyaloğu’nun dokuzuncu toplantısı kapsamında gerçekleştirilen yuvarlak masa toplantısında pilot proje önerisinde bulunduğu bildirildi.

Interpipe AB standartlarıyla uyumunu vurguladı

Sydoruk, Ukraynalı şirketlerin halihazırda AB’nin rekabetçilik, sürdürülebilirlik ve karbonsuzlaşma hedeflerine katkı sağladığına dikkat çekti. Interpipe’ın AB gereklilikleriyle uyumlu çevre ve sanayi standartlarına yönelik yatırımlarına dikkat çeken Sydoruk, şirketin karbon emisyonlarını önemli ölçüde azalttığını ve sera gazı emisyon seviyelerinin Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın 2030 hedefleriyle uyumlu hale geldiğini vurguladı.

Öte yandan Interpipe’ın Romanya’da bir boru tesisini satın alarak AB’deki varlığını genişlettiğini hatırlatan Sydoruk, söz konusu işlemin 1 Nisan 2026 tarihinde tamamlandığını ve tesisin Mayıs ayında resmen Interpipe Roman SA adıyla yeniden faaliyete geçtiğini söyledi.

Bununla birlikte Sydoruk, şirketin Sanayi Hızlandırıcı Yasa’nın uygulanmasını ve Sanayi Hızlandırma Bölgeleri konseptinin gelişimini yakından takip ettiğini kaydetti.

Endüstriyel iş birliği ve yatırımlar ön planda

Sydoruk, AB’nin Ukrayna ile endüstriyel iş birliğini güçlendirmek amacıyla sınırın her iki tarafındaki sanayi bölgelerini birbirine bağlamayı değerlendirmesi gerektiğini aktardı. Pilot projenin Romanya ve Ukrayna çelik sektörleri arasındaki mevcut ilişkiler temel alınarak oluşturulabileceğini dile getirdi. Olası iş birliği alanları arasında sınır ötesi sanayi kümelerinin kurulmasının, altyapı yatırımlarının koordinasyonun ve hem AB’nin hem de Ukrayna’nın rekabet gücünü artırmaya yönelik ortak yatırım projelerinin yer aldığını paylaştı.

Son olarak Sydoruk, Ukrayna’nın Avrupa sanayi alanına entegrasyonunun hem Kiev hem de Brüksel açısından stratejik bir çıkar olarak görülmesi gerektiğinin altını çizdi. Ukrayna’nın yalnızca yeniden inşa desteği perspektifinden değerlendirilmemesi gerektiğini belirterek bugünden kurulacak daha derin sanayi entegrasyonunun gelecekte hem Ukraynalı hem de Avrupalı şirketler için daha büyük fırsatlar yaratacağını ekledi.


Etiketler: BDT Çelik Üretimi Interpipe 

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