Interpipe, İtalya’daki altyapı projesi için boru tedarik sözleşmesi imzaladı

Perşembe, 29 Ocak 2026 12:17:06 (GMT+3)   |   İstanbul

Ukrayna merkezli çelik boru ve demir yolu tekerleği üreticisi Interpipe, İtalya’daki büyük ölçekli bir altyapı projesi için 12 aylık boru tedarik sözleşmesi imzaladığını duyurdu. Sözleşme kapsamında toplam 2.600 mt çelik boru sevk edileceğini bildirdi.

Söz konusu boruların, İspanya’nın güneyindeki limanları Avrupa’nın doğusuna bağlayan Akdeniz Koridoru üzerindeki temel ve altyapı çalışmalarında kullanılacağı ifade edildi.

Teknik özellikler ve siparişin kapsamı

Sözleşmenin, dış çapı 114,3-244,5 mm ve duvar kalınlığı 8 mm-25 mm seviyelerinde yer alan farklı ebatlarda boruları kapsadığı paylaşıldı. Tüm ürünlerin yüksek mukavemeti ve düşük sıcaklıklarda darbelere dayanıklı oluşu sayesinde köprü ve yapısal uygulamalarda yaygın olarak tercih edilen S355J2H kalite çelikten üretildiği vurgulandı.

Öte yandan Interpipe, sözleşme kapsamındaki toplam sipariş hacminin yaklaşık %25’inin halihazırda müşteriye sevk edildiğini aktardı.

Uzun vadeli iş birliği

Anlaşmaya ilişkin değerlendirmede bulunan Interpipe’ın Avrupa Kıdemli Boru Satış Müdürü Massimo Marrama, müşterinin proje kapsamında kazık ve mikro kazık üretim süreçlerini optimize etmek amacıyla farklı ve özel ebatlar talep ettiğini dile getirdi.

Marrama, Interpipe’ın uzun vadeli sözleşmeler çerçevesinde hem teknik şartnamelere hem de teslimat takvimine uyum sağlayabilmesinin, şirketin Avrupa altyapı pazarındaki konumunu güçlendireceğini ve ilerleyen dönemde devreye girecek yeni projeler için ilave iş fırsatları yaratacağını ifade etti.


