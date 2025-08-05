Interpipe’ın boru üretimi 2025’in ilk çeyreğinde arttı

Ukrayna merkezli çelik boru ve demir yolu tekerleği üreticisi Interpipe, bu yılın birinci çeyreğine ilişkin operasyonel sonuçlarını açıkladı.
Söz konusu çeyrekte şirketin ham çelik üretimi, 2024 yılının birinci çeyreğinde kaydedilen 182.000 mt’a kıyasla 218.000 mt seviyesinde yer alırken, boru üretimi yıllık %16,9 artışla 138.000 mt seviyesine yükseldi. Bununla birlikte Interpipe’ın demir yolu ürünleri üretimi, bir önceki yılın aynı çeyreğinde kaydedilen 28.000 mt’a kıyasla neredeyse değişmeyerek 27.000 mt seviyesinde kaydedildi.
Öte yandan birinci çeyrekte şirketin boru satış hacmi yıllık %20,5 artışla 147.000 mt’a çıkarken, demir yolu ürünleri satış hacmi yıllık bazda neredeyse değişmeyerek 26.000 mt seviyesinde yer almaya devam etti.