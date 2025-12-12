 |  Giriş 

Interpipe yeni ekipman yatırımları ve ürün geliştirme çalışmalarına devam ediyor

Cuma, 12 Aralık 2025 14:32:55 (GMT+3)   |   İstanbul

Ukraynalı çelik boru ve demir yolu ürünleri üreticisi Interpipe’ın Ürünler ve Kaynaklar Direktörü Vitaliy Sueta, şirketin savaş koşullarının yarattığı zorluklara rağmen uzun vadeli yatırım stratejisini uygulamaya devam ettiğini belirtti. Sueta, uluslararası pazarlardaki konum korunmasının sürekli modernizasyon ve inovasyon gerektirdiğini vurguladı.

Ekipman ve ürün geliştirmeye yönelik süregelen yatırımlar

Nikopol’de 40 milyon $’ın üzerinde yatırımla yeni bir ısıl işlem tesisinin inşasını tamamlayan şirket, bu yıl boyunca boru ürünlerine yönelik ileri düzey bitirme ve işleme ekipmanlarına yatırım yapmaya devam etti.

Bu modernizasyonun uzun vadeli rekabet gücü açısından kritik olduğunu belirten Sueta, “2026 yılında da yeni ekipman yatırımları yapacağız. Yatırım, ana ihracat pazarlarımızda rekabetçi kalmanın temel unsurlarından biri. Ayrıca yeni pazarlara ve ürünlere yönelik yatırımlar da geliştirme, sertifikasyon ve tanıtım açısından büyük önem taşıyor. Bunlar kısa vadede görünür olmayan ancak şimdi yapılması gereken yatırımlar. Aksi halde tren bizi beklemeden yoluna devam eder. Bu nedenle Interpipe, demir yolu birimini 2032 yılına kadar toplam 120 milyon $ yatırımla modernize etmeye yönelik yatırım programına devam ediyor ve üretimini geliştirmeyi sürdürüyor,” ifadelerini kullandı. Yatırımın bir tercih değil zorunluluk olduğunun altını çizen Sueta, Interpipe’ın çelik ve boru üretiminde küresel bir oyuncu olarak kalma kararlılığını vurguladı.


Etiketler: Ukrayna BDT Çelik Üretimi Yatırım Interpipe 

