Intel Ohio’da iki yeni yarı iletken çip tesisinin inşasına başladı

Pazartesi, 12 Eylül 2022 13:44:37 (GMT+3) | İstanbul

ABD Senatosu Ticaret ve Ulaştırma Komitesi’nin açıklamasına göre, ABD merkezli Intel, yerel yarı iletken üretimini teşvik etmek için 76 milyar $’lık federal yatırımı içeren CHIPS & Science kanununun kabul edilmesiyle Ohio’da iki yeni yarı iletken çip tesisinin inşasına başladı.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere 20 milyar $’ın üzerinde başlangıç yatırımına sahip tesisler 2025 yılında üretime başlayacak. Şirket yeni tesislerle küresel yarı iletken çip sıkıntısını hafifletmeyi ve gelişmiş yarı iletken çiplere yönelik artan talebi karşılamayı hedefliyor.

Ayrıca Intel, Ohio Yarı iletken Eğitim ve Araştırma Programı’na yönelik finansmanın ilk aşamasında Ohio’daki önde gelen kurumların ve iş birlikçilerin yarı iletken odaklı eğitim ve işgücü programları geliştirmeye yönelik verdiği sekiz teklif için 17,7 milyon $ yatırım yapacak.