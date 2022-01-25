﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Intel Ohio’da iki yeni yarı iletken çip fabrikası kuracak

Salı, 25 Ocak 2022 11:42:26 (GMT+3)   |   İstanbul
       

ABD merkezli Intel küresel yarı iletken çip sıkıntısını hafifletmek için Ohio’da iki yeni çip fabrikasının inşasına 20 milyar $’dan fazla yatırım yapmayı planladığını açıkladı. Yatırım gelişmiş yarı iletken çiplere yönelik artan talebi karşılamak için üretimi artırmaya yardımcı olacak.

Fabrikaların inşaatının bu yılın sonunda, üretimin ise 2025 yılında başlaması bekleniyor.

Şirketin açıklamasına göre, projenin ilk aşamasının 3.000 kişilik ve fabrikaların inşaatının 7.000 kişilik istihdam yaratması bekleniyor.

Intel yeni birimin gelişimini ve araştırma programlarını desteklemek amacıyla eğitim kurumlarıyla ortaklıklar kurmak için ek 100 milyon $ taahhüt etti.


Etiketler: yatırım  ABD  Kuzey Amerika  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

25 Oca

ABD Güney Kore’den ithal korozyona dayanıklı çeliğe yönelik incelemenin nihai sonuçlarını açıkladı
25 Oca

ABD’nin ham çelik üretimi haftalık %1,6 düştü
13 Oca

ABD İngiltere ile 232. Madde vergileri hakkında görüşmek için acele etmiyor
10 Oca

ABD Türkiye’den ithal inşaat demirine yönelik damping marjlarını yeniden değiştirdi
29 Ara

ABD Tayvan’dan ithal dövme çelik bağlantı elemanlarına nihai antidamping vergisi getirdi