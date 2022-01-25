Intel Ohio’da iki yeni yarı iletken çip fabrikası kuracak

Salı, 25 Ocak 2022 11:42:26 (GMT+3) | İstanbul

ABD merkezli Intel küresel yarı iletken çip sıkıntısını hafifletmek için Ohio’da iki yeni çip fabrikasının inşasına 20 milyar $’dan fazla yatırım yapmayı planladığını açıkladı. Yatırım gelişmiş yarı iletken çiplere yönelik artan talebi karşılamak için üretimi artırmaya yardımcı olacak.

Fabrikaların inşaatının bu yılın sonunda, üretimin ise 2025 yılında başlaması bekleniyor.

Şirketin açıklamasına göre, projenin ilk aşamasının 3.000 kişilik ve fabrikaların inşaatının 7.000 kişilik istihdam yaratması bekleniyor.

Intel yeni birimin gelişimini ve araştırma programlarını desteklemek amacıyla eğitim kurumlarıyla ortaklıklar kurmak için ek 100 milyon $ taahhüt etti.