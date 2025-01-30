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Insteel’in net geliri 2025 mali yılının ilk çeyreğinde yatay seyretti

Perşembe, 30 Ocak 2025 11:41:32 (GMT+3)   |   San Diego

ABD merkezli çelik üreticisi Insteel Industries, Inc., 2025 mali yılının 28 Aralık 2024 yılında sona eren ilk çeyreğine ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Üreticinin bahsi geçen çeyreğe ait net geliri 1,1 milyon $ seviyesinde yer alarak yıllık bazda yatay seyretti. Insteel’e göre satış fiyatları ile hammadde fiyatları arasındaki fark ilk çeyrekte şirket için fayda sağlarken, şirketin inşaat demiri talebinde kaydettiği artışı, genel maliyetlerin yükselmesi dengeledi.

Üreticinin net satışları önceki yılın aynı çeyreğinde kaydedilen 121,7 milyon $’a kıyasla %6,6 artışla 129,7 milyon $’a yükseldi. Sevkiyatlardaki %11,4’lük artışı ortalama satış fiyatlarının %4,3 gerilemesi kısmen dengeledi. Üretici, sevkiyatların altyapı ve ticari inşaat piyasaları talebe bağlı olarak güçlü seyrettiğini, şirketin son iki devralımının sevkiyatlarda artış sağladığını bildirdi. Sevkiyatlar 2024 mali yılının son çeyreğine kıyasla dönemsel etkilere bağlı olarak %4,5 gerilerken, ortalama satış fiyatları %1,1 yükseldi.

Insteel Başkanı ve CEO’su H.O. Woltz III, “İlk çeyrekte normalde zayıf seyreden siparişlerin toparlanmasından memnunuz. Yıla güçlü bir şekilde başlamamız 2025 mali yılı için bize avantaj sağlayacak. Faaliyet gösterdiğimiz piyasaların 2025 yılında toparlanmasını bekliyoruz. ABD piyasasına ucuz fiyatlardan ithal edilen ön gerilmeli beton teli bize zorluk çıkaracak olsa da hem Biden hem de Trump yönetimleri ile bu konu üzerinde çalışıyoruz,” ifadelerini kullandı.

İlk çeyrekte devralımların başarılı bir şekilde şirkete entegre edildiğini belirten Woltz, 2025 mali yılında piyasalardaki fırsatları değerlendireceklerini ve faaliyet süreçlerini iyileştireceklerini söyledi.


Etiketler: ABD Kuzey Amerika Mali Sonuçlar 

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