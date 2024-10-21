Insteel Industries’in net geliri mali yılın dördüncü çeyreğinde düştü

ABD merkezli çelik üreticisi Insteel Industries Inc., 2023-2024 mali yılının 28 Eylül tarihinde biten son çeyreği için mali sonuçlarını açıkladı.

Şirket bahsi geçen çeyrekte, satış fiyatları ve hammadde maliyetleri arasındaki fark ve sevkiyatların yavaşlaması nedeniyle önceki yılın aynı çeyreğinde kaydedilen 5,6 milyon $ net kâra kıyasla 4,7 milyon $ net kâr bildirdi. Şirketin net satışları, kaynaklı tel güçlendirme piyasalarında rekabetçi fiyatların yarattığı baskıya ve düşük fiyatlardan yapılan ön gerilmeli beton teli ithalatının etkisine bağlı olarak yıllık %14,7 düşüşle 134,3 milyon $ seviyesine geriledi.

Öte yandan Insteel’in sevkiyatları önceki çeyreğe kıyasla %5,2, satış fiyatları ise aynı döneme kıyasla %2,8 düşüş gördü.

Insteel Başkanı ve CEO’SU H.O. Woltz III, “2025 mali yılına başlangıç yaparken tüm piyasalarda koşulların giderek toparlanmasını bekliyoruz. Konut dışı inşaat harcamaları için en son göstergeler karışık bir görünüme işaret etse de enflasyonun ve faiz oranlarının düşmesi önümüzdeki aylarda talebi olumlu etkileyecektir. Öte yandan altyapı projelerinin hız kazanacağını ve büyüme için güçlü bir temel oluşturacağını düşünüyoruz,” ifadelerini kullandı.