Insteel 2025 mali yılının ikinci çeyreğinde 10,2 milyon $ net kâr açıkladı

ABD merkezli çelik üreticisi Insteel Industries, Inc., 2025 mali yılının 29 Mart 2025 tarihinde sona eren ikinci çeyreğine ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Şirketin net kârı geçtiğimiz mali yılın aynı döneminde kaydedilen 6,9 milyon $’a kıyasla 10,2 milyon $ oldu. Insteel açıklamasında ikinci çeyrekte şirketin inşaat demirine olan talebin toparlanması, maliyetlerin düşmesi ve üretimin artmasıyla net kârın desteklendiğini, genel harcamalardaki artışın ise bu durumu biraz dengelediğini belirtti.

Bahsi geçen dönemde şirketin net satışları, sevkiyatlarda görülen yıllık %28,9 artış sayesinde %26,1 artış göstererek 127,4 milyon $’dan 160,7 milyon $’a çıkarken satış fiyatlarında %2,2 düşüş görüldü. Şirkete göre sevkiyatların artmasındaki temel neden, inşaat gibi son kullanıcı sektörlerden gelen talebin güçlenmesi. Sevkiyatları ve satış fiyatları önceki çeyreğe kıyasla sırasıyla %17,9 ve %5,1 artış kaydetti.

Insteel CEO’su H.O. Woltz III, “Bu çeyrekte ürünlerimize gelen talebin güçlenmesi bizi cesaretlendiriyor. İkinci çeyrekte kaydedilen yukarı yönlü ivme iş koşullarının iyileşmesi ve müşterilerin duyduğu güvenin artmasıyla sağlandı. Bu trendler inşaat sektörünün gücünü ölçen endekslere tam olarak yansımıyor. Sonuçlarımızın Trump yönetiminin uyguladığı vergi politikasının yarattığı karmaşıklık olmadan önce kaydedildiğini hatırlatmak gerekiyor. Piyasanın geleceğinden umutluyuz ve yukarı yönlü hareketin yaz ve sonbahar aylarında da devam etmesini bekliyoruz. Trump’ın 2018 yılında getirdiği 232. Madde’nin yarattığı avantajsız durum, vergilerin aralarında ön gerilmeli beton teli de bulunan diğer ürünlere de uygulanmasıyla biraz iyileşti. Artık düşük fiyatlı ön gerilmeli beton teli ithalatı ABD piyasasını eskisi kadar olumsuz etkilemeyecek,” ifadelerini kullandı.