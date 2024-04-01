İngiltere’deki kamu projeleri için önümüzdeki yıllarda 8 milyon mt’dan fazla çeliğe ihtiyaç duyulacak

Pazartesi, 01 Nisan 2024 14:19:35 (GMT+3) | İstanbul

İngiltere hükümeti, geçtiğimiz yıl kamu projeleri için satın alınan çeliğe ilişkin yayımladığı en son raporunda ülkedeki otoyol ağının bakımı ve iyileştirilmesi, demir yollarının bakımı ve okul ile hastane inşaatı için önümüzdeki yıllarda altyapı projelerinde 8 milyon mt’un üzerinde çeliğe ihtiyaç duyulacağını bildirdi.

İngiltere merkezli ticaret birliği UK Steel’e göre yerel çelik alımında artış görülürken, müteahhitler yerel olarak satın alınabileceği halde 15 milyon £’luk çelik teminini yurt dışındaki kaynaklardan gerçekleştirdi. Birlik, önümüzdeki on yılda deniz üstü rüzgâr projeleri için gereken 6 milyon mt çeliğin İngiliz çelik üreticileri tarafından tedarik edilmesi için hükümet ve diğer paydaşlarla çalışmalar yürütmeye hazır olduğunu belirtti.

UK Steel’in Genel Direktörü Gareth Stace, “İngiliz çelik üreticilerinin yeni hastanelerden okullara ve savunma amaçlarına kadar toplumumuzun omurgasını oluşturan projelere daha fazla çelik sunma hedefi doğrultusunda hükümetle ortaklığımızın devam etmesini sabırsızlıkla bekliyoruz,” dedi.