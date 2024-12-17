Tata Steel UK ilk yeşil çelik tedarik anlaşmasını İngiltere merkezli JCB ile imzaladı

Hindistan merkezli çelik üreticisi Tata Steel Limited’in bağlı kuruluşu Tata Steel UK, İngiltere merkezli inşaat ekipmanları üreticisi JCB’ye yeşil çelik tedarik edeceğini duyurdu. Böylelikle şirket, Port Talbot tesisinde düşük karbonlu çelik üretimine geçiş yapacağı yönündeki açıklamasının ardından ilk tedarik anlaşmasını imzalamış oldu.

Anlaşma kapsamında JCB, Tata Steel UK’in Port Talbot tesisinde gerçekleştirmeyi planladığı yıllık 3 milyon mt kapasiteli yeni elektrik ark ocağında üretilecek yeşil çeliği temin edecek. Bu sayede ekipman üretim hattında yeşil çelik kullanarak karbon salımını düşürecek.

Tata Steel UK, iç piyasadan temin edeceği hurdayı kullanarak karbon ayak izi düşük yüksek kaliteli çelik üretimi yapacak ve demir cevheri ile kömüre olan bağımlılığını bertaraf edecek. Böylelikle Port Talbot tesisinin karbon salımında %90’a varan düşüş sağlamanın yanı sıra İngiltere’nin emisyonlarını da yaklaşık %1,5 azaltacak. Port Talbot tesisinin 2025 yılının yaz aylarında yeniden faaliyete alınması ve Tenova’nın tedarik edeceği elektrik ark ocağının da 2027 yılının sonunda üretime başlaması planlanıyor.